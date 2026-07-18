Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Spiel mit dem Ball – Spiel mit dem Feuer? Johannes Kirsch 18.07.2026, 07:30 Uhr

i Im Rahmen der WM-Auslosung bekam US-Präsident Donald Trump (links) von Gianni Infantino (rechts) den neu geschaffenen Friedenspreis der Fifa verliehen. Doch wie friedlich war das Turnier eigentlich? Chris Carlson, dpa. picture alliance/dpa/AP

Tore, Taktik, Trainerwechsel. Fünf Wochen voller Fußball neigen sich an diesem Wochenende dem Ende zu. Hat die WM erfüllt, was sich viele von ihr versprochen haben? Unser Autor wagt eine Rückschau der etwas anderen Art.

Als schönste Nebensache der Welt gepriesen, gilt der Fußballsport mitunter als Zufluchtsort, an dem Spieler wie Zuschauer die Lasten des Alltags vergessen können. Wo im wahren Leben Komplexität und die Ungewissheit über das Kommende zuzunehmen scheinen, bewahrt sich jene Sportart seine ureigene Maxime: Das Runde muss ins Eckige.







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