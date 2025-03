Der Kreisfeuerwehrverband Rhein-Hunsrück hat für die Familie eines unerwartet verstorbenen Feuerwehrkameraden eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Manuel Moog, Wehrführer der Feuerwehr Gemünden und engagiertes Mitglied der Werkfeuerwehr am Flughafen Hahn, ist am 12. März im Alter von nur 38 Jahren plötzlich und unerwartet gestorben. „Sein Verlust hinterlässt eine große Lücke – nicht nur in unserer Feuerwehrgemeinschaft, sondern vor allem in seiner Familie“, schreibt Daniel Thomas Geis, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes in dem Spendenaufruf. Manuel Moog hinterlässt seine Partnerin und den gemeinsamen sechsjährigen Sohn.

„In dieser schweren Zeit möchten wir als Gemeinschaft zusammenstehen und der Familie von Manuel beistehen, um ihre Sorgen zumindest finanziell etwas zu lindern“, heißt es weiter in dem Spendenaufruf. Dort wird auch erklärt, wie geholfen werden kann: durch eine Spende, durch Weiterverbreitung des Spendenaufrufs, aber auch durch praktische Hilfe.

Wie dies aussehen kann und auf welches Konto eventuelle Spenden überwiesen werden können, erfahren Interessierte per E-mail an post@kfv-rhk.de