Gesprächsrunde in Oberwesel Spectaculum: Wäre „Stationenfest“ eine Alternative? 03.11.2025, 18:00 Uhr

i Rund 40 Personen kamen zu einer „Zusammenkunft in ungezwungener Atmosphäre“, bei der auch über Alternativen zum Spectaculum diskutiert wurde. Charlotte Krämer-Schick

Sollte der „Plan A“, die Rettung des Oberweseler Spectaculums, nicht klappen, will der Verein eine alternative Veranstaltung auf die Beine stellen. Wie die aussehen könnte, diskutierten kürzlich rund 40 Personen in Oberwesel.

Nachdem der Verein zur Erhaltung mittelalterlichen Brauchtums in Oberwesel das Aus des Spectaculums verkündet hatte, keimt nun Hoffnung auf Rettung der beliebten Veranstaltung auf. Der Wunsch der Aktiven: Die Stadt möge als Veranstalter einspringen und den Verein für die Durchführung engagieren.







Artikel teilen

Artikel teilen