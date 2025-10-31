Hoffnung für Mittelalterfest Spectaculum: Könnte Stadt Oberwesel die Rettung sein? 31.10.2025, 16:00 Uhr

i Nachdem das Aus des Spectaculums verkündet wurde, zeigten sich auch Peter Unkel (2. von links), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein, und Landrat Volker Boch (2. von rechts) überrascht. Sie boten Gespräche an, die nun noch geführt werden könnten. Denn der Verein sucht nach Möglichkeiten, die Veranstaltung zu retten. Werner Dupuis

Wäre das Spectaculum zu retten, wenn die Stadt Oberwesel als Veranstalter auftritt? Mit dieser und anderen Fragen, wie die Veranstaltung möglicherweise zu retten sei, beschäftigten sich Verein und Bürger bei einer „Zusammenkunft“.

Ist das Spectaculum noch zu retten? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Verein zur Erhaltung mittelalterlichen Brauchtums in Oberwesel gemeinsam mit vielen Freunden und Förderern bei einer „Zusammenkunft in ungezwungener Atmosphäre“ am Donnerstagabend, 30.







