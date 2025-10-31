Wäre das Spectaculum zu retten, wenn die Stadt Oberwesel als Veranstalter auftritt? Mit dieser und anderen Fragen, wie die Veranstaltung möglicherweise zu retten sei, beschäftigten sich Verein und Bürger bei einer „Zusammenkunft“.
Ist das Spectaculum noch zu retten? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Verein zur Erhaltung mittelalterlichen Brauchtums in Oberwesel gemeinsam mit vielen Freunden und Förderern bei einer „Zusammenkunft in ungezwungener Atmosphäre“ am Donnerstagabend, 30.