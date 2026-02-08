Neujahrsempfang in Simmern SPD zeigt sich kampfbereit und mit Zuversicht Dieter Junker 08.02.2026, 16:00 Uhr

i SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler (links) und die SPD-Kreisvorsitzende Ruth Gräb (rechts) beim SPD-Neujahrsempfang im Neuen Schloss in Simmern. Dieter Junker

Der Wahlkampf für die Landtagswahl geht in die heiße Phase. Das war beim Neujahrsempfang der Kreis-SPD in Simmern zu spüren, bei dem sich Landesvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler gemeinsam mit der Kreisvorsitzenden Ruth Greb kämpferisch zeigte.

In wenigen Wochen wird ein neuer Landtag gewählt, beim traditionellen SPD-Neujahrsempfang in Simmern präsentierten sich die Sozialdemokraten gut gelaunt und zuversichtlich. Und die Partei- und Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler warb eindrücklich für eine Politik, die von Verlässlichkeit, Bodenständigkeit, Tatkraft und Zuversicht geprägt ist.







