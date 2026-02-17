Sanktion oder nicht?
SPD Simmern ersetzt Mitglied in Ausschüssen der Stadt
Das Rathaus in Simmern.
Andreas Nitsch

Wenn eine Fraktion Umbesetzungen in Ausschüssen vornehmen möchte, ist das ein Routinepunkt auf der Tagesordnung, der in der Regel mit einstimmigem Votum durchgewunken wird. Im Stadtrat Simmern war es diesmal anders.

Der Simmerner Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit der Besetzung der städtischen Ausschüsse befasst – eigentlich eine Formsache. Aber nicht in diesem Fall.Unter TOP 10 der jüngsten Stadtratssitzung in Simmern hatte die SPD-Fraktion Änderungen im Hauptausschuss, im Bau-, Planungs-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss, dem für Familie, Jugend, Senioren und Sport und in den Ausschüssen für gesellschaftliche Entwicklung und ...

