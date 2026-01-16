Ruth Greb zieht in Landtag ein SPD hatte es stets schwer im Wahlkreis Rhein-Hunsrück Charlotte Krämer-Schick 16.01.2026, 14:00 Uhr

i Ruth Greb, Vorsitzende des Kreisverbands Rhein-Hunsrück der SPD, tritt in diesem Jahr als Direktkandidatin im Wahlkreis 16 Rhein-Hunsrück an. Als Nachrückerin sitzt sie seit Jahresbeginn im Landtag. Werner Dupuis

Seit dem Ausscheiden von Joachim Mertes vor zehn Jahren, ist der Wahlkreis 16 Rhein-Hunsrück in Mainz nicht mehr von der SPD vertreten gewesen. Doch nun rückte Ruth Greb in den Landtag nach.

Zurückgeblickt bis ins Wahljahr 1991, hatten es die Sozialdemokraten im Wahlkreis 16 Rhein-Hunsrück stets schwer. Die Kandidaten schafften es per Direktwahl nie in den rheinland-pfälzischen Landtag, die Christdemokraten hatten immer die Nase vorn. Über die Landesliste aber schaffte es mancher Sozialdemokrat aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis in das Gremium.







Artikel teilen

Artikel teilen