Seit dem Ausscheiden von Joachim Mertes vor zehn Jahren, ist der Wahlkreis 16 Rhein-Hunsrück in Mainz nicht mehr von der SPD vertreten gewesen. Doch nun rückte Ruth Greb in den Landtag nach.
Zurückgeblickt bis ins Wahljahr 1991, hatten es die Sozialdemokraten im Wahlkreis 16 Rhein-Hunsrück stets schwer. Die Kandidaten schafften es per Direktwahl nie in den rheinland-pfälzischen Landtag, die Christdemokraten hatten immer die Nase vorn. Über die Landesliste aber schaffte es mancher Sozialdemokrat aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis in das Gremium.