Astrid Bach und Kurt Faller haben die SPD-Fraktion im Simmerner Stadtrat verlassen und sind zur CDU-Fraktion gewechselt. SPD-Fraktionschef Manfred Krämer widerspricht nun mehreren Punkten ihrer Darstellung rund um Bachs Wahl zur Beigeordneten.
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Das Interview mit Astrid Bach und Kurt Faller hat Manfred Krämer nach eigenen Worten überrascht. Vor allem bei einem Punkt widerspricht der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Simmerner Stadtrat deutlich und sagt: „Das stimmt so definitiv nicht.“
Matthias Göbel sollte nachrücken
Im Mittelpunkt steht eine Vereinbarung, die es nach Krämers Darstellung bereits vor Bachs Wahl zur Beigeordneten im Sommer 2025 gegeben hat.