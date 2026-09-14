Zoff im Stadtrat Simmern
SPD-Fraktionschef: „Das stimmt so definitiv nicht“
Im Simmerner Stadtrat sind Astrid Bach und Kurt Faller nach einem internen Bruch in der SPD-Fraktion zur CDU-Fraktion gewechselt
Im Simmerner Stadtrat sind Astrid Bach und Kurt Faller nach einem internen Bruch in der SPD-Fraktion zur CDU-Fraktion gewechselt. Im Interview mit unserer Zeitung erläuterten sie ihre Beweggründe. Nun meldet sich SPD-Fraktionschef Manfred Krämer zu Wort.
Monika Pradelok

Astrid Bach und Kurt Faller haben die SPD-Fraktion im Simmerner Stadtrat verlassen und sind zur CDU-Fraktion gewechselt. SPD-Fraktionschef Manfred Krämer widerspricht nun mehreren Punkten ihrer Darstellung rund um Bachs Wahl zur Beigeordneten.

Lesezeit 4 Minuten
Das Interview mit Astrid Bach und Kurt Faller hat Manfred Krämer nach eigenen Worten überrascht. Vor allem bei einem Punkt widerspricht der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Simmerner Stadtrat deutlich und sagt: „Das stimmt so definitiv nicht.“

Matthias Göbel sollte nachrücken

Im Mittelpunkt steht eine Vereinbarung, die es nach Krämers Darstellung bereits vor Bachs Wahl zur Beigeordneten im Sommer 2025 gegeben hat.
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