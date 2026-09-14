Zoff im Stadtrat Simmern SPD-Fraktionschef: „Das stimmt so definitiv nicht“ Monika Pradelok 14.09.2026, 11:30 Uhr

i Im Simmerner Stadtrat sind Astrid Bach und Kurt Faller nach einem internen Bruch in der SPD-Fraktion zur CDU-Fraktion gewechselt. Im Interview mit unserer Zeitung erläuterten sie ihre Beweggründe. Nun meldet sich SPD-Fraktionschef Manfred Krämer zu Wort. Monika Pradelok

Astrid Bach und Kurt Faller haben die SPD-Fraktion im Simmerner Stadtrat verlassen und sind zur CDU-Fraktion gewechselt. SPD-Fraktionschef Manfred Krämer widerspricht nun mehreren Punkten ihrer Darstellung rund um Bachs Wahl zur Beigeordneten.

Das Interview mit Astrid Bach und Kurt Faller hat Manfred Krämer nach eigenen Worten überrascht. Vor allem bei einem Punkt widerspricht der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Simmerner Stadtrat deutlich und sagt: „Das stimmt so definitiv nicht.“ Matthias Göbel sollte nachrücken Im Mittelpunkt steht eine Vereinbarung, die es nach Krämers Darstellung bereits vor Bachs Wahl zur Beigeordneten im Sommer 2025 gegeben hat.







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