Umzüge im Rhein-Hunsrück-Kreis Spass uff de Gass im ganzen Kreis Charlotte Krämer-Schick

Philipp Lauer

Hilko Röttgers 02.03.2025, 18:07 Uhr

i Happy Konfetti aus Norath bringen als bunte Regenbogen Farbe zum Umzug in Emmelshausen. Charlotte Krämer-Schick

Jubel, Trubel, Heiterkeit: Auf den Straßen im Rhein-Hunsrück-Kreis wurde am Wochenende kräftig gefeiert. Wir geben einen Überblick.

In vielen Orten des Rhein-Hunsrück-Kreises sind am Wochenende die Karnevalsumzüge durch die Straßen gezogen. Vor allem am Sonntag zeigte sich dabei auch das Wetter von seiner besten Seite, und die Sonne lachte mit den Narren um die Wette. In den allermeisten Fällen gingen die Umzüge auch fröhlich und friedlich vonstatten.

