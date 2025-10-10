Für ihr ehrenamtliches Engagement fördert die Kreissparkassenstiftung des Rhein-Hunsrück-Kreises jährlich verschiedene Projekte. Bei der Spendenübergabe im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Rheinböllen wurde es dieses Mal so richtig spannend.
Mit 139.500 Euro fördert die Kreissparkassenstiftung insgesamt 36 Projekte von gemeinnützigen Organisation und Initiativen aus dem Rhein-Hunsrück Kreis. Die Übergabe der Spendengelder fand im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Rheinböllen statt.