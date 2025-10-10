36 Projekte werden gefördert Sparkassenstiftung Rhein-Hunsrück übergibt Spenden Werner Dupuis 10.10.2025, 12:00 Uhr

i Landrat Volker Boch, als Vorsitzender des Kuratoriums der Sparkassenstiftung, bedankte sich in seiner Rede für das ehrenamtliche Engagement aller Ausgezeichneten, Institutionen, Schulen und Verbände. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Für ihr ehrenamtliches Engagement fördert die Kreissparkassenstiftung des Rhein-Hunsrück-Kreises jährlich verschiedene Projekte. Bei der Spendenübergabe im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Rheinböllen wurde es dieses Mal so richtig spannend.

Mit 139.500 Euro fördert die Kreissparkassenstiftung insgesamt 36 Projekte von gemeinnützigen Organisation und Initiativen aus dem Rhein-Hunsrück Kreis. Die Übergabe der Spendengelder fand im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Rheinböllen statt.







