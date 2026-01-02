Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Sparen, Sport, gesundes Essen: So klappt’s (vielleicht) Hilko Röttgers 02.01.2026, 07:30 Uhr

i Mehr Geld sparen: Das ist laut einer Umfrage der häufigste Vorsatz der Deutschen für das neue Jahr. Hendrik Schmidt. picture alliance/dpa

Mehr Geld sparen, mehr Sport treiben und insgesamt gesünder essen – die Deutschen haben fürs neue Jahr gute Vorsätze gefasst. Unser Kolumnist hat eine Idee zur praktischen Umsetzung.

Es liest sich wie ein Reflex auf die vergangenen Wochen: Nach Konsumrausch und Völlerei rund um die Festtage schlägt das Pendel jetzt in die andere Richtung aus. Eine Statista-Umfrage nach den guten Vorsätzen fürs neue Jahr hat ergeben: Die Deutschen wollen 2026 mehr Geld sparen (52 Prozent), sich gesünder ernähren (50 Prozent) und mehr Sport treiben (48 Prozent).







Artikel teilen

Artikel teilen