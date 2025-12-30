Jahresrückblick 2025 Spätsommer forderte die Wehren an Rhein und im Hunsrück Charlotte Krämer-Schick 30.12.2025, 13:00 Uhr

i Ein Wohnhaus und die benachbarte Scheune standen Ende Spetember in Lindenschied in Vollbrand. Sebastian Schmitt

Das Jahr 2025 prägten zahlreiche Ereignisse. In unserem Jahresrückblick schauen wir auf die wichtigsten zurück: Im dritten Quartal hatten die Feuerwehren alle Hände voll zu tun. Von Kirchberg bis Boppard, ein Brand folgte auf den anderen.

Alle Hände voll zu tun hatten die Feuerwehren im Kreis im dritten Quartal. Von Kirchberg bis Boppard folgte ein Brand auf den nächsten, auf eine Auswahl blicken wir zurück. Bei allem Schrecken zeigten die Vorfälle auch: Die Solidarität unter den Rhein-Hunsrückern ist groß.







Artikel teilen

Artikel teilen