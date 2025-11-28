Sorgen der IHK um Betriebe im Rhein-Hunsrück wächst

Die globale Wirtschaftskrise hinterlässt auch im Rhein-Hunsrück-Kreis Spuren – und sorgt für Unsicherheit. Während Gerüchte über die Lage lokaler Betriebe kursieren, gibt die IHK eine Einschätzung: Wie steht es wirklich um die Wirtschaft in der Region?
Lesezeit 2 Minuten
Nachrichten wie der Stellenabbau bei Bomag und anderen Industriebetrieben im Kreis beschäftigen die Menschen. Meike Bauermann hat als Regionalberaterin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz für die Kreise Rhein-Hunsrück und Cochem-Zell einen Überblick über die Stimmung bei den hiesigen Betrieben.