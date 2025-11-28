Die Lage bei Bomag und Co Sorgen der IHK um Betriebe im Rhein-Hunsrück wächst Philipp Lauer 28.11.2025, 12:15 Uhr

i Symbolfoto: Ein Arbeiter bearbeitet Stahl mit einem Winkelschleifer. Rolf Vennenbernd/ dpa. picture alliance/dpa

Die globale Wirtschaftskrise hinterlässt auch im Rhein-Hunsrück-Kreis Spuren – und sorgt für Unsicherheit. Während Gerüchte über die Lage lokaler Betriebe kursieren, gibt die IHK eine Einschätzung: Wie steht es wirklich um die Wirtschaft in der Region?

Nachrichten wie der Stellenabbau bei Bomag und anderen Industriebetrieben im Kreis beschäftigen die Menschen. Meike Bauermann hat als Regionalberaterin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz für die Kreise Rhein-Hunsrück und Cochem-Zell einen Überblick über die Stimmung bei den hiesigen Betrieben.







