Sorge vor Windrädern im Soonwald: Was sagt das Land?

Der Landtag berät ein Gesetz zur Ausweisung von Windkraftflächen. Im Rhein-Hunsrück-Kreis besteht die Sorge, dieses Gesetz könnte zur Folge haben, dass im Kreis weitere Windräder gebaut werden – selbst im Soonwald. Wir haben beim Land nachgehört.
Das Thema Windkraft beschäftigt in den vergangenen Wochen erneut Politiker und Bürger im Rhein-Hunsrück-Kreis und besorgt so manchen von ihnen.Grund ist zum einen die Fortschreibung des Landeswindenergiegebietegesetzes (LWindGG, mehr dazu in der Infobox), die derzeit im Landtag beraten wird.