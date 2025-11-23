Windkraft im Rhein-Hunsrück Sorge vor Windrädern im Soonwald: Was sagt das Land? 23.11.2025, 17:07 Uhr

i Sind weitere Windräder auch in den Wäldern des Rhein-Hunsrück-Kreises geplant, etwa im Soonwald? Die Windkraftplanung beschäftigt die Menschen im Kreis erneut. Werner Dupuis

Der Landtag berät ein Gesetz zur Ausweisung von Windkraftflächen. Im Rhein-Hunsrück-Kreis besteht die Sorge, dieses Gesetz könnte zur Folge haben, dass im Kreis weitere Windräder gebaut werden – selbst im Soonwald. Wir haben beim Land nachgehört.

Das Thema Windkraft beschäftigt in den vergangenen Wochen erneut Politiker und Bürger im Rhein-Hunsrück-Kreis und besorgt so manchen von ihnen.Grund ist zum einen die Fortschreibung des Landeswindenergiegebietegesetzes (LWindGG, mehr dazu in der Infobox), die derzeit im Landtag beraten wird.







