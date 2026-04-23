Was beim Girls Day viele erst kennenlernen, ist für Sophia Rudolph längst Alltag: Die 16-Jährige arbeitet als angehende Straßenwärterin in Kastellaun – und ist dort die einzige Frau im Team. Sie verrät, warum das für sie kein Hindernis ist.
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Wenn andere noch schlafen, ist sie schon unterwegs. Streusalz, Warnweste, schwere Maschinen – und jede Menge Verantwortung. „Wir sind Helden des Alltags, weil wir jeden Tag dafür sorgen, dass die Straßen frei und sicher sind. Auch nachts“, sagt Sophia Rudolph.