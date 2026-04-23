Girls Day 2026 beim LBM
Sophia Rudolph wird erste Straßenwärterin in Kastellaun
Sophia Rudolph macht seit August 2025 eine Ausbildung zur Straßenwärterin in der Straßenmeisterei Kastellaun.
Sophia Rudolph macht seit August 2025 eine Ausbildung zur Straßenwärterin in der Straßenmeisterei Kastellaun.
Annalena Bischoff

Was beim Girls Day viele erst kennenlernen, ist für Sophia Rudolph längst Alltag: Die 16-Jährige arbeitet als angehende Straßenwärterin in Kastellaun – und ist dort die einzige Frau im Team. Sie verrät, warum das für sie kein Hindernis ist.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn andere noch schlafen, ist sie schon unterwegs. Streusalz, Warnweste, schwere Maschinen – und jede Menge Verantwortung. „Wir sind Helden des Alltags, weil wir jeden Tag dafür sorgen, dass die Straßen frei und sicher sind. Auch nachts“, sagt Sophia Rudolph.

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