Girls Day 2026 beim LBM Sophia Rudolph wird erste Straßenwärterin in Kastellaun Annalena Bischoff 23.04.2026, 10:00 Uhr

i Sophia Rudolph macht seit August 2025 eine Ausbildung zur Straßenwärterin in der Straßenmeisterei Kastellaun. Annalena Bischoff

Was beim Girls Day viele erst kennenlernen, ist für Sophia Rudolph längst Alltag: Die 16-Jährige arbeitet als angehende Straßenwärterin in Kastellaun – und ist dort die einzige Frau im Team. Sie verrät, warum das für sie kein Hindernis ist.

Wenn andere noch schlafen, ist sie schon unterwegs. Streusalz, Warnweste, schwere Maschinen – und jede Menge Verantwortung. „Wir sind Helden des Alltags, weil wir jeden Tag dafür sorgen, dass die Straßen frei und sicher sind. Auch nachts“, sagt Sophia Rudolph.







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