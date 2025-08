Dass die Eltern der künftigen Erstklässler aus Ohlweiler, Oppertshausen und Schönborn die Gemündener Soonwaldschule sofort als Alternative akzeptieren würden, damit hatte Rektorin Tanja König nicht gerechnet. Nachvollziehen aber kann sie es schon, denn: „Wir haben hier ein tolles Raumangebot, ein engagiertes Kollegium und eine tolle, eigene Mensa“, zählt sie auf. Zudem sei die Schule digital auf dem neusten Stand. So seien die Eltern nach einer Infoveranstaltung mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen, ist König sicher. Und das sei auch wichtig, denn die Entscheidung, den Schulbezirk zu ändern, sei mehr als bloß eine politische.

Letztere aber war natürlich Voraussetzung. Da die beteiligten Gremien nun grünes Licht gegeben haben, konnten die Bürgermeister der Verbandsgemeinden (VG) Kirchberg, Peter Müller, und Simmern-Rheinböllen, Michael Boos, eine entsprechende „Neufassung der Zweckvereinbarung Nutzung Soonwaldschule Gemünden“ unterzeichnen. Nun muss die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) die Änderung noch genehmigen. Das sei aber „eigentlich Formsache“, sind die Bürgermeister sicher.

Dass im kommenden Jahr also weitere Kinder aus der Nachbar-VG Simmern-Rheinböllen in die Grundschule nach Gemünden gehen, hat einen Grund: Der Rottmannschule in Simmern fehlt es aufgrund steigender Schülerzahlen an Räumen. Auf eine bauliche Erweiterung aber hatte die VG verzichtet, da der Platzmangel bereits ab dem Schuljahr 2026/2027 zum Tragen kommt. Daher hatte sich Boos bereits im Oktober 2024 an seinen Amtskollegen in Kirchberg gewandt mit dem Vorschlag, den Schulbezirk anzupassen. „Wir haben dafür den Platz“, sagt Müller. So stimmte auch sein Rat dem Vorschlag zu. „Es ist eine Win-win-Situation“, ist der Kirchberger Bürgermeister sicher, denn damit würden „sein“ Schulstandort und die Gemeinde Gemünden gestärkt.

In der Soonwaldschule werden derzeit knapp 180 Kinder unterrichtet, berichtet König. Im vergangenen Schuljahr waren es 90 Kinder aus der VG Kirchberg und 73 aus der VG Simmern-Rheinböllen. „Nach der Vereinbarung wird das Verhältnis ungefähr 50:50 sein“, sagt Müller, die Schule bliebe 2- bis maximal 2,75-zügig. Anders sieht das in Simmern aus. „Würden die Schulkinder aus den drei Gemeinden Ohlweiler, Oppertshausen und Schönborn weiterhin die Rottmannschule besuchen, würden wir in eine dauerhafte Fünfzügigkeit gehen. Das wäre dann eine riesige Schule“, sagt Boos. Dabei seien gerade kleinere Schulen sehr beliebt. „Von denen will keiner weg“, ist er sicher.

Auch in Sachen Ganztagsbetreuung sieht sich die Soonwaldschule gut aufgestellt. „Wir waren die erste Ganztagsschule in der Verbandsgemeinde Kirchberg“, sagt König – seit dem Schuljahr 2007/2008 also. Auf reine Betreuung aber verzichtet die Schule mittlerweile. „Im Ganztagsbetrieb werden die Kinder mehr gefördert und beschäftigt“, sagt die Rektorin. Zwar fehle es noch an Personal, insbesondere, wenn die Kinder auch freitags betreut werden müssten, aber die Lücke sei dank Praktikanten und FSJlern überschaubar. Tritt das Ganztagsförderungsgesetz in Kraft, müsse aber auf jeden Fall aufgestockt werden. „Das wird eine große Aufgabe für alle Schulträger, denn das Zusatzpersonal wird dann nötig, wenn alle in den Ferien sind“, sagt Müller.

Zum Hintergrund: Ab dem Schuljahr 2026/2027 haben alle Grundschüler Anspruch auf acht Stunden tägliche Betreuung an fünf Tagen pro Woche. Auch in den Schulferien muss es eine Betreuung geben, die insgesamt an vier Wochen im Jahr ausgesetzt werden kann. „Bei uns wird das zum Problem werden“, ist Boos sicher. Schon jetzt verzeichne der Schulträger einen Betreuungszuwachs, es müsse dringend Personal eingestellt werden.

Die nun unterzeichnete Vereinbarung der beiden Verbandsgemeinden wird zum 1. Januar 2026 in Kraft treten, die Kosten werden anteilig getragen und richten sich nach der Anzahl der Schüler (Stichtag jeweils 1. August).