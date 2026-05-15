Kritik an Koalitionsvertrag Soonwald-Schützer fühlen sich von Regierung übergangen Annalena Bischoff 15.05.2026, 17:00 Uhr

i Wolfgang Piroth (links), Cornelia Dhonau-Wehner und Ulrich Althauser setzen sich aktiv dafür ein, dass der Soonwald und seine Randgebiete frei von Windrädern bleiben. Sie demonstrieren regelmäßig unter dem Motto "Waldkraft statt Winkraft". Annalena Bischoff

Große Hoffnungen hatten Bürgerinitiativen im Hunsrück in den Regierungswechsel gesetzt. Nach dem Koalitionsvertrag ist davon wenig geblieben – im Gespräch mit unserer Zeitung sprechen die Soonwald-Schützer offen über ihre Enttäuschung.

„Klimaschutz ja, Energiewende ja, aber nicht so und nicht um jeden Preis, und absolut tabu sind Windräder in Wäldern wie dem Soonwald.“ Mit diesen Worten wandte sich Wolfgang Piroth, stellvertretender Vorsitzender des Bündnisses Energiewende für Mensch und Natur, Ende November bei einer Demonstration vor dem Kreishaus in Simmern an mehr als 150 Teilnehmer.







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