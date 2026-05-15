Große Hoffnungen hatten Bürgerinitiativen im Hunsrück in den Regierungswechsel gesetzt. Nach dem Koalitionsvertrag ist davon wenig geblieben – im Gespräch mit unserer Zeitung sprechen die Soonwald-Schützer offen über ihre Enttäuschung.
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„Klimaschutz ja, Energiewende ja, aber nicht so und nicht um jeden Preis, und absolut tabu sind Windräder in Wäldern wie dem Soonwald.“ Mit diesen Worten wandte sich Wolfgang Piroth, stellvertretender Vorsitzender des Bündnisses Energiewende für Mensch und Natur, Ende November bei einer Demonstration vor dem Kreishaus in Simmern an mehr als 150 Teilnehmer.