Neues Konzept für Rheinböllen Soonwald-R-Classic verbindet Oldtimer und Gastronomie Annalena Bischoff 13.11.2026, 16:00 Uhr

i Unternehmer Norbert Riedel hat eine Leidenschaft für Oldtimer und Luxusautos. Diese nimmt in seinem Lokal „Soonwald-R-Classic“ in Rheinböllen bald eine zentrale Rolle ein. Annalena Bischoff

Bevor die ersten Gäste kommen, durften wir schon einen Blick hineinwerfen: Das Soonwald-R-Classic soll künftig ein Treffpunkt für Liebhaber von Luxuswagen und Kulinarik sein. Das steckt hinter dem neuen Konzept im Industriepark Rheinböllen.

Zwischen einigen Bäumen ragt er plötzlich hervor: ein moderner Gebäudeteil, der in der Luft zu schweben scheint. Der Neubau zieht die Blicke jener Autofahrer auf sich, die die Landstraße 214 auf Höhe des Rheinböller Industriegebiets entlangfahren. „Viele Rheinböller fragen mich, was da eigentlich entsteht“, sagt Unternehmer Norbert Riedel im Gespräch mit unserer Zeitung.







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