Windkraft im Hunsrück Soonwald: Auch Randgebiete könnten geschützt werden Charlotte Krämer-Schick 05.12.2025, 18:00 Uhr

i Nicht nur der Soonwald selbst, auch seine Randbereiche will der Rhein-Hunsrück-Kreis freihalten von Windrädern. Eine Änderung im Landesentwicklungsplan 5 könnte da helfen. Werner Dupuis

Innenminister Michael Ebling erklärt, wie auch die Randbereiche des Soonwalds frei von Windrädern bleiben könnten. Doch ist das ein tatsächlicher Erfolg für die Bemühungen der Region?

Moratorium, Resolution, Demonstrationen: Der Protest der Rhein-Hunsrücker wurde offenbar wahrgenommen in Mainz. Denn im Anschluss an die Ausschusssitzung am Mittwochnachmittag erklärte Innenminister Michael Ebling in einer Pressemitteilung wörtlich: „Im anstehenden Verfahren zum Landesentwicklungsprogramm 5 (LEP 5) soll es über die Naturparkkernzonen des Soonwalds hinaus möglich sein, dass auch deren Randbereiche – wie bereits die Kernzone ...







Artikel teilen

Artikel teilen