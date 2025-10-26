Auszeichnung der Diakonie Sonnenhof Reckershausen ist besonders jugendfreundlich 26.10.2025, 17:00 Uhr

i Die Mädchen genießen ihre Zeit auf dem Sonnenhof in Reckershausen, wo sie ihre Leidenschaft für Pferde und für das Reiten nach Herzenslust ausleben können. Und das ganz ohne Handys oder Alkohol. Thomas Torkler

Kein Handy, kein Alkohol, auch nicht für Erwachsene: Der Sonnenhof in Reckershausen will Vorbild sein für Kinder und Jugendliche. Dafür wurde er als erste Institution überhaupt als besonders jugendfreundlich ausgezeichnet.

Es müsste ungefähr 14 Jahre her sein, dass Ella Trabert das erste Mal Reiterferien auf dem Sonnenhof gemacht hat. Heute ist die 20-Jährige aus Frankfurt selbst hin und wieder als Betreuerin in Reckershausen, wenn bis zu 22 Kinder ihre Ferien im Hunsrück verbringen.







