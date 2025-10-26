Kein Handy, kein Alkohol, auch nicht für Erwachsene: Der Sonnenhof in Reckershausen will Vorbild sein für Kinder und Jugendliche. Dafür wurde er als erste Institution überhaupt als besonders jugendfreundlich ausgezeichnet.
Es müsste ungefähr 14 Jahre her sein, dass Ella Trabert das erste Mal Reiterferien auf dem Sonnenhof gemacht hat. Heute ist die 20-Jährige aus Frankfurt selbst hin und wieder als Betreuerin in Reckershausen, wenn bis zu 22 Kinder ihre Ferien im Hunsrück verbringen.