Sonnencreme auf die Haut, Sonnenhut auf den Kopf oder gleich drinnen bleiben: Gegen die Hitze können wir Menschen einiges tun. Doch wie kommen Pflanzen mit der anhaltenden Trockenheit zurecht? Unsere Kolumnistin hat sich darüber Gedanken gemacht.
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Erdbeeren können Sonnenbrand bekommen. Das habe ich kürzlich durch einen Artikel eines Kollegen gelernt, nachdem er dem Bio-Obsthof Bender in Argenthal einen Besuch abstattete. Schon damals sorgten sich die Landwirte um ihre Ernte – nicht ahnend, welche Hitzewelle pünktlich zum Start der Sommerferien auf ihre Felder zukommen würde.