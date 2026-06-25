Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Sonnencreme für Erdbeeren? Schön wär’s Annalena Bischoff 25.06.2026, 07:30 Uhr

i Um die Pflanzen während der Hitze zu schützen, müssen kreative Lösungen her. Annalena Bischoff

Sonnencreme auf die Haut, Sonnenhut auf den Kopf oder gleich drinnen bleiben: Gegen die Hitze können wir Menschen einiges tun. Doch wie kommen Pflanzen mit der anhaltenden Trockenheit zurecht? Unsere Kolumnistin hat sich darüber Gedanken gemacht.

Erdbeeren können Sonnenbrand bekommen. Das habe ich kürzlich durch einen Artikel eines Kollegen gelernt, nachdem er dem Bio-Obsthof Bender in Argenthal einen Besuch abstattete. Schon damals sorgten sich die Landwirte um ihre Ernte – nicht ahnend, welche Hitzewelle pünktlich zum Start der Sommerferien auf ihre Felder zukommen würde.







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