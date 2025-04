Bei Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen bis zu 25 Grad haben am Sonntag Tausende Besucher den Mittelrheinischen Weinfrühling im Bopparder Hamm gefeiert. Von Boppard und Spay aus machten sich ab spätestens zehn Uhr die Besucher auf den Weg zur gut fünf Kilometer langen Weinwanderung durch die Weinberge mit der größten zusammenhängenden Rebfläche in dem kleinsten Weinanbaugebiet Deutschlands.

Zu der Veranstaltung laden die Winzer und Köche der Region bereits seit 1996 ein. Schon bei der Anreise zeichnete sich, etwa durch großen Andrang auf die Pendelbusse am Bahnhof in Boppard ab, dass es voll werden würde. Durchweg gut gelaunt ging es für die Wanderer durch die nun langsam grünenden Weinberge von Station zu Station der elf Winzer und sieben Gastronomen. Durch die seit vergangenem Jahr entzerrte Wegführung verteilten sich die Mengen gut auf die Strecke.

Diese Wandergruppe aus dem Hunsrück hatte sich am Sonntag schon früh auf den Weg an den Mittelrhein gemacht, um den Weinfrühling im Bopparder Hamm in vollen Zügen zu genießen. Philipp Lauer Nach langer Trockenheit sorgte der Regen zum Anfang der vergangenen Woche dafür, dass sich die Wanderer auf ihrem Weg durch den Bopparder Hamm am frischen Grün erfreuen konnten. Philipp Lauer Guido und Ilona Diesler (von links) und Melanie Schmale aus Lahnstein besuchen seit Jahren gerne den Mittelrheinischen Weinfrühling. Auf dem Picknickplatz des Weinguts Weingart haben sie einen wunderbaren Rückzugsort für eine kurze Rast gefunden. Philipp Lauer Elisabeth Ries und Reinhard Gräf vom Weingut Königshof mit Familie und Freunden an ihrem Stand mit besonderem Wohlfühlambiente und einem duftenden Strauß Flieder. Philipp Lauer Den Besuch bei den befreundeten Familien Anders und Knopp in Boppard, verbindet Familie Holsink aus Oldenzaal in den Niederlanden gerne mit der Weinwanderung durch den Bopparder Hamm. Philipp Lauer Einen wunderbaren Platz für eine Pause haben Lena Eikenkötter und Laila Adler - findet auch Claudia Ries-Adler und schenkt gerne einen Schluck Riesling vom Weingut Königshof nach. Philipp Lauer Sami Krebs (von links), Manuela Caliari, Claudia Helle und Harald Müller stoßen mit einem feinen Schluck Weißwein vom Weingut Königshof an - natürlich aus dem Bopparder Hamm. Philipp Lauer An der Mandelsteinhütte stößt diese Gruppe Weinwanderer aus Montabaur mit einem feinen Wein aus dem Bopparder Hamm an. Philipp Lauer Stefanie und Tobias Dierkes und Uta König aus Koblenz versorgten sich an der Mandelsteinhütte am Stand des Weinguts Toni Lorenz mit Wein für den Weg. Philipp Lauer Am Bopparder Hamm erwacht die Natur zuerst - wissen die Winzer. Mit dem frischem Grün und vielen Farbtupfern entlang des Wegs bot die Wanderung intensive Erlebnisse. Philipp Lauer Die Familien Knütter und Bartz aus Boppard-Buchenau blicken auf viele Jahre mit Besuchen beim Weinfrühling zurück. Seit vier Jahren ist Janne Knütter, sechs Jahre alt, begeistert mit von der Partie. In diesem Jahr haben sie einen besonders schönen Picknickplatz mit Ausblick auf den Rhein gefunden. Philipp Lauer Strahlender Sonnenschein, leckerer Wein und gute Gesellschaft genoss auch diese Wandergruppe aus Sankt Sebastian beim Mittelrheinischen Weinfrühling im Bopparder Hamm. Philipp Lauer Die Familien Hüttepohl und Seckler aus Boppard sind mit Winzer Rolf Bach befreundet und haben sich originelle T-Shirts drucken lassen: "Steillagen-Weintrinker unterstützen Helden." Philipp Lauer Selma (von links), Mehmet, Andreas und Rebecca aus Braubach legen mit herrlichem Ausblick auf die Rheinschleife eine kurze Rast am Wegesrand ein. Philipp Lauer Tamara Belzer und Fabian Krautkrämer aus Pfalzfeld versorgen sich beim Weingut Volk mit Wein für die Wanderung durch den Bopparder Hamm. Philipp Lauer Diese Wandersleute aus St. Goar legen am Stand des Weinguts Matthias Müller eine Pause ein und lassen sich den Wein schmecken. Philipp Lauer Bei der Weinwanderung durch den Bopparder Hamm konnten sich die Besucher einen Eindruck machen, unter welchen Bedingungen die Winzer in der Steillage arbeiten. Philipp Lauer Stefan Dahlke von Cafelino reiste mit der Ape an und brachte mobilen Cafégenuss in den Bopparder Hamm. Philipp Lauer Beim Weingut Heilig Grab packen alle mit an: Simon Schoeneberger (von links), Moritz, Felix, Vera und Jonas Schoeneberger und ihr Team. Philipp Lauer Strahlender Sonnenschein und zufriedene Gesichter prägten die diesjährige Auflage des Mittelrheinischen Weinfrühlings im Bopparder Hamm. Besonders rund um die Stationen der Winzer und Gastronomen füllte es sich schon früh am Sonntagmorgen. Philipp Lauer Strahlender Sonnenschein und zufriedene Gesichter prägten die diesjährige Auflage des Mittelrheinischen Weinfrühlings im Bopparder Hamm. Besonders rund um die Stationen der Winzer und Gastronomen füllte es sich schon früh am Sonntagmorgen. Philipp Lauer 1 / 21

Auch abseits der Stationen bot sich an vielen Stellen die Möglichkeit, sich auch einmal für einen Moment aus dem Trubel zurückzuziehen. So etwa auf dem grünen Picknickplatz des Weinguts Weingart. Hier ließ es sich je nach Laufrichtung zum Abschluss oder auch schon gleich zu Beginn kurz zum Ankommen verschnaufen. Viele der Weinwanderer fanden aber auch gleich am Wegesrand oder auf den Weinbergsmauern schöne Orte für eine kleine Rast. Eine grandiose Aussicht auf die Rheinschleife meistens inklusive.

Und so konnte auch Joachim Lorenz (Weingut Toni Lorenz), in diesem Jahr stellvertretender Vorsitzender des ausrichtenden Fördervereins Bopparder Hamm, bis zum Gespräch am Mittag bereits in viele glückliche Gesichter blicken, er sprach von einem „gechillten Publikum“ und zog ein zufriedenes Zwischenfazit. Da schloss sich auch Elisabeth Ries (Weingut Königshof) an. „Die Besucher sind zufrieden und das freut uns“, sagt sie.

„Die Veranstaltung läuft bislang insgesamt prima und ist gut besucht. Die Leute freuen sich, unterwegs zu sein, und bei dem Wetter ist das aus Besuchersicht durchweg eine runde Sache.“

Florian Weingart zieht am Nachmittag ein erstes Zwischenfazit.

Wegen stark gestiegener Anforderungen an das Sicherheitskonzept arbeiteten die Veranstalter in diesem Jahr erstmals mit einem professionellen Veranstaltungsleiter zusammen. Bis auf wenige Reibungspunkte, die man in einer Nachbesprechung erörtern will, sei man mit der Zusammenarbeit zufrieden, zog Florian Weingart, in diesem Jahr Vorsitzender des Fördervereins, am Nachmittag ein zufriedenes erstes Zwischenfazit. „Die Veranstaltung läuft bislang insgesamt prima und ist gut besucht. Die Leute freuen sich, unterwegs zu sein, und bei dem Wetter ist das aus Besuchersicht durchweg eine runde Sache“, sagte Weingart.

Unterwegs – hoffentlich gut ausgestattet mit Sonnengut, Sonnenbrille und -schutz – ließ sich auf eine bunte Mischung an fröhlichen Weinwandersleuten treffen. Von jungen ausgelassenen Partygruppen über Familien mit kleinen Kindern bis hin zu Seniorengruppen waren Menschen aus der näheren Umgebung bis hin zu weit angereisten Gästen alle vertreten. Manche kamen zum ersten Mal zum Weinwandern in die sonnenverwöhnte Weinlage, andere kommen schon seit vielen Jahren. Eines hatten alle gemein, sie konnten es sich beim Mittelrheinischen Weinfrühling rundum gut gehen lassen.