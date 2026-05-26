Nach den Eisheiligen hat es das Wetter aber richtig gut gemeint. Es wurde schnell heiß, sehr heiß, zumindest für den Monat Mai. Und es soll noch weiter so bleiben. Da ist Hitzeschutz besonders wichtig.
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Sommer im Mai. Das kann man beim Blick auf das Thermometer am Pfingstwochenende und auch darüber hinaus mit Fug und Recht behaupten und gegen jedweden Zweifler argumentativ verteidigen. Ich weiß nicht, wie heiß es bei Ihnen in den vergangenen Tagen war, aber außerhalb meiner heimischen vier Wände kletterten die Temperaturen laut Thermometer auf stolze 32,5 Grad Celsius.