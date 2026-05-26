Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Sommerwochen im Monat Mai
Es ist heiß: Der Sommer hält bereits im Mai Einzug.
Es ist heiß: Der Sommer hält bereits im Mai Einzug.
Jens Büttner/dpa. picture alliance/dpa

Nach den Eisheiligen hat es das Wetter aber richtig gut gemeint. Es wurde schnell heiß, sehr heiß, zumindest für den Monat Mai. Und es soll noch weiter so bleiben. Da ist Hitzeschutz besonders wichtig.

Lesezeit 1 Minute
Sommer im Mai. Das kann man beim Blick auf das Thermometer am Pfingstwochenende und auch darüber hinaus mit Fug und Recht behaupten und gegen jedweden Zweifler argumentativ verteidigen. Ich weiß nicht, wie heiß es bei Ihnen in den vergangenen Tagen war, aber außerhalb meiner heimischen vier Wände kletterten die Temperaturen laut Thermometer auf stolze 32,5 Grad Celsius.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-Zeitung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren