Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Sommer, Sonne und Spekulatius – bitte was?
Lebkuchen, Zimtsterne und Christstollen: Weihnachten lässt bereits Ende August/Anfang September grüßen.
Lebkuchen, Zimtsterne und Christstollen: Weihnachten lässt bereits Ende August/Anfang September grüßen.
picturealliance/dpa/Christin Klose. Christin Klose/dpa-tmn

Während unsere Reporterin bei 30 Grad noch überlegt, ob sie den Grill anschmeißt, sind andere offenbar schon bei Weihnachten angekommen. Im Supermarkt stapeln sich Lebkuchen, Spekulatius und Christstollen. Ein harter Realitätscheck für die Kollegin.

Lesezeit 1 Minute
Die Tage bin ich aus allen Wolken gefallen. Nicht, weil es an der Kasse besonders teuer war oder weil jemand vor mir 27 Pfandbons eingelöst hat. Sondern weil ich mich umgedreht habe – und plötzlich Weihnachten vor mir stand. Und zwar in Form von Lebkuchen, Spekulatius, Dominosteinen und Christstollen.
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