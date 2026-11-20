Geldsegen für Emmelshausen: Für die Aufwertung ihrer Mitte erhält die Kommune vom Land Rheinland-Pfalz insgesamt 111.000 Euro. Damit will die Stadt neue Impulse setzen. Was genau geplant ist.
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Einheimische halten und Touristen locken – das ist das Ziel vieler Städte. Auch Emmelshausen versucht, Menschen mit verschiedenen Angeboten für die eigene Innenstadt zu begeistern. In Zukunft sollen noch Weitere hinzukommen. Dafür hat die Stadt nun eine Finanzspritze bekommen: Im Rahmen des Modellvorhabens „Innenstadt-Impulse“ erhielt sie eine Förderung in Höhe von 111.