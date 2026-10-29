L207 soll Fahrradstraße werden
So will Boppard den Radverkehr verbessern
Symbolbild: Im November 2024 hat die Stadt Boppard ihr Radverkehrskonzept verabschiedet.
Symbolbild: Im November 2024 hat die Stadt Boppard ihr Radverkehrskonzept verabschiedet.
Christoph Schmidt. picture alliance/dpa

Kurve um Kurve führt die L207 von Boppard hinauf nach Udenhausen. Künftig soll die Strecke zur Fahrradstraße werden. Das ist nur eine von mehr als 200 Maßnahmen, mit denen die Stadt das Radfahren sicherer und attraktiver machen will.

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Wer mit dem Fahrrad von Boppard nach Udenhausen fährt, muss einige Kurven und einen ordentlichen Anstieg bewältigen. Die L207 ist die einzige asphaltierte Verbindung zwischen der Kernstadt und dem Plateau. Künftig soll die Landesstraße zur Fahrradstraße werden – für Bürgermeister Jörg Haseneier eine Chance, den Radverkehr zwischen dem Rheintal und den Höhenlagen zu verbessern.
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