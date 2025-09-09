Die Kostenschätzung für die Rheinallee Boppard stieg zuletzt von rund 19,5 Millionen Euro auf fast 27 Millionen Euro. Bei der Ufermauer gibt es wohl wenig Sparpotenzial, deshalb setzt der Stadtrat den Rotstift bei der Gestaltung der Freianlagen an.

Die Kostenschätzung für die Umgestaltung der Rheinallee stieg zuletzt allein bei den Freianlagen um rund 2,6 Millionen Euro (alle Angaben brutto). Landschaftsarchitekt Franz Reschke und sein Mitarbeiter Antonius Zwirner begründeten dies im Stadtrat und unterbreiteten zugleich eine Reihe an Möglichkeiten, zu sparen. Nach ausgiebiger Debatte einigte sich das Gremium einstimmig auf ein Sparpaket, das Alexa Bach, Ortsvorsteherin und CDU-Fraktionsvorsitzende, aus den Vorschlägen zusammengestellt hatte:

Asphalt statt Natursteinpflaster Die Fahrbahn der Rheinallee wird im gesamten Planungsgebiet in Asphalt statt Natursteinpflaster ausgeführt. Als Zuschlag soll ein helles Korn zum Einsatz kommen und der Asphalt zudem abgeschliffen werden, um einen helleren Farbton zu erhalten. „Das ist ein übliches Verfahren, um den gewünschten Charakter zu erzielen und den Albedowert zu erhöhen“, begründete Reschke dies auf kritische Nachfragen zum Aufpreis von voraussichtlich 10 Euro pro Quadratmeter. Insgesamt sei Asphalt die wirtschaftlichste Lösung. Die Durchgänge von der Altstadt in Richtung Rhein sollen weiterhin gepflastert werden, unter anderem, um den Blick in Richtung Rhein zu lenken. Es soll ein Vollausbau stattfinden. Ersparnis: Damit geht der Stadtrat über den Vorschlag der Planer hinaus, der vorsah, im zentralen Bereich weiter auf Pflaster zu setzen – und 1,2 Millionen Euro einsparen sollte. Die Ersparnis dürfte also größer ausfallen, der Stadt lag dazu aber am Tag nach der Sitzung noch keine Schätzung vor. Weniger Materialstärke Das Pflaster auf den nicht oder nur selten befahrenen Flächen wie der Uferpromenade wird in 10 statt 12 Zentimeter Stärke ausgeführt. Das entspreche den „anerkannten Regeln der Technik“. Ersparnis: 238.000 Euro; Mit schmaleren Einfassungen der Baumpakete (14.280 Euro) und reduzierten Plattenbändern (11.900 Euro) soll weiter gespart werden. Gehweg südlich der Georg-Francke-Anlage Die Fläche wird asphaltiert, auf einen Gehweg und die Staudenbepflanzung verzichtet. Ersparnis: 154.700 Euro Weniger Möbel Wiesenbänke und die dafür vorgesehenen Plattenteppiche darunter werden eingespart. SPD-Fraktionsvorsitzende Sandra Porz hatte sich dafür ausgesprochen, nicht an dieser Position zu kürzen, da diese maßgeblich für Aufenthaltsqualität stehe. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. Ersparnis: 47.600 Euro Weniger „Holzstapel“ Statt der ursprünglich vier vorgesehenen Holzstapel sieht die Planung nur noch zwei vor, einen am Kranbalkon und einen westlich des Karmeliterplatzes. Die Holzstapel sind Sitzgelegenheiten, die optisch das Fachwerk aufgreifen sollen. Ersparnis: 33.320 Euro

Darauf angesprochen, was von der ursprünglichen Planung übrig bleibe, zeigte sich Reschke optimistisch. „Sie bekommen weiterhin eine fußgängerfreundliche Rheinallee mit hoher Aufenthaltsqualität, eine Veränderung am Karmeliterplatz und eine am Bestand orientierte, aufgewertete Georg-Francke-Anlage. Das ist ein Bild, das wir noch sehr gut verantworten können.“

Der Rat folgte nicht allen Sparvorschlägen

Die Planer hatten zudem vorgeschlagen, die Sitzstufen am Rhein in der Georg-Francke-Anlage zu streichen, um rund 47.600 Euro zu sparen. Dem folgte der Rat nicht. Auch den Vorschlag, beim Geländer auf senkrechte Streben zu wechseln (40.000 Euro Ersparnis), lehnte der Rat mehrheitlich ab, nachdem er das Thema zuletzt ausführlich beraten hatte. Vehemente Gegenrede hielt hier aus Sicherheitsgründen Thomas Schöberl (FWG). Der Rat sprach sich zudem dafür aus, eine Senkpolleranlage zu installieren, die die Planer als Sparmöglichkeit ausklammern wollten (134.327 Euro).