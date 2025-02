Gewinner und Verlierer So wählten Boppard und die VG Hunsrück-Mittelrhein 24.02.2025, 16:30 Uhr

i In einem besonderen Ambiente konnten die Wahlberechtigten im Bopparder Ortsbezirk Holzfeld ihre Stimmen abgeben. Im dortigen Wahllokal machte sich bereits der Karneval bemerkbar. Philipp Lauer

Knapp 30.000 Wahlberechtigte leben in der Stadt Boppard und der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein. Wie haben sie am Sonntag bei der Bundestagswahl abgestimmt? Ein Blick auf Zahlen, Fakten und Auffälligkeiten.

Aus rot wird schwarz: In Boppard hat die politische Landkarte nach der Bundestagswahl eine andere Grundfarbe bekommen. War es vor vier Jahren noch die SPD, die den größten Anteil an Zweitstimmen für sich verbuchen konnte, ist es nun die CDU, die in Boppard vorn liegt.

