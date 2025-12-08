Einkaufen in Mastershausen
So wählt Tante Enso die Orte für neue Läden aus
Erst vor wenigen Tagen hat in Mastershausen ein Tante Enso Laden eröffnet. Für die Realisierung musste die Gemeinde jedoch einige Voraussetzung erfüllen.
Werner Dupuis

Die Zahl der Tante Enso-Läden in Deutschland wächst. Immer mehr Filialen eröffnen – so auch vor wenigen Tagen in Mastershausen. Dabei kann der Weg von der Idee bis zur Umsetzung für die Gemeinden teilweise herausfordernd sein.

Lesezeit 2 Minuten
Mit der Eröffnung des Tante Enso-Ladens in Mastershausen in der vergangenen Woche gibt es in dem Ort nun endlich wieder eine Einkaufsmöglichkeit. Doch was muss eine Gemeinde eigentlich tun, um den Mini-Supermarkt beherbergen zu dürfen? Und könnte es bald vielleicht noch mehr solcher Läden im Rhein-Hunsrück-Kreis geben?

