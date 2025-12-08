Einkaufen in Mastershausen So wählt Tante Enso die Orte für neue Läden aus Lara Kempf 08.12.2025, 10:00 Uhr

i Erst vor wenigen Tagen hat in Mastershausen ein Tante Enso Laden eröffnet. Für die Realisierung musste die Gemeinde jedoch einige Voraussetzung erfüllen. Werner Dupuis

Die Zahl der Tante Enso-Läden in Deutschland wächst. Immer mehr Filialen eröffnen – so auch vor wenigen Tagen in Mastershausen. Dabei kann der Weg von der Idee bis zur Umsetzung für die Gemeinden teilweise herausfordernd sein.

Mit der Eröffnung des Tante Enso-Ladens in Mastershausen in der vergangenen Woche gibt es in dem Ort nun endlich wieder eine Einkaufsmöglichkeit. Doch was muss eine Gemeinde eigentlich tun, um den Mini-Supermarkt beherbergen zu dürfen? Und könnte es bald vielleicht noch mehr solcher Läden im Rhein-Hunsrück-Kreis geben?







Artikel teilen

Artikel teilen