So wählt Tante Enso die Orte für neue Läden aus

Die Zahl der Tante Enso-Läden in Deutschland wächst. Immer mehr Filialen eröffnen – so auch vor wenigen Tagen in Mastershausen. Dabei kann der Weg von der Idee bis zur Umsetzung für die Gemeinden teilweise herausfordernd sein.
Lesezeit 2 Minuten
Mit der Eröffnung des Tante Enso-Ladens in Mastershausen in der vergangenen Woche gibt es in dem Ort nun endlich wieder eine Einkaufsmöglichkeit. Doch was muss eine Gemeinde eigentlich tun, um den Mini-Supermarkt beherbergen zu dürfen? Und könnte es bald vielleicht noch mehr solcher Läden im Rhein-Hunsrück-Kreis geben?