So viel Totholz wie noch nie in Hunsrücker Wäldern

Wo halten sich Rehe und Damwild im Wald am liebsten auf? Und wie kann man den Wald vor dem Klimawandel schützen? Diese und noch weitere Fragen stehen im Fokus des jährlichen „Internationalen Tag des Waldes“, der am Freitag, 21. März, stattfindet. Wie es aber generell um den Wald im Rhein-Hunsrück-Kreis steht und welche wichtige Rolle er für Mensch und Tier spielt, ordnet Ralf Lieschied, Produktleiter für Waldinformation, Umweltbildung und Walderleben vom Forstamt Kastellaun, im Gespräch mit unserer Zeitung ein.

Der Wald in Deutschland ist ein öffentlicher Wald. Das bedeutet, dass er an vielen Stellen frei begehbar ist. Im Hunsrück zum Beispiel sei nur ein Viertel des Waldes Privatwald, der Rest gehöre dem Staat und dem Land Rheinland-Pfalz, erklärt Lieschied. „Für viele Menschen dient der Wald als Erholungs- und Therapieort. Sie wollen dort die Natur genießen“, sagt der Förster und weist dabei auf den Saar-Hunsrück-Steig sowie den Soonwaldsteig hin, deren Route durch verschiedene Wälder führt.

Doch auch für die Tiere spielt der Wald eine immense Rolle. Besonders das Rotwild ist auf seine Ruhe angewiesen. „Generell gab es nie so viel Wild wie heute. Am Wildbestand müsste dringend etwas gemacht werden“, betont Lieschied. Der hohe Wildbestand führe auch dazu, dass das Fressverhalten der Tiere die Bäume beschädige und diese deswegen nur noch schlecht wachsen würden, weiß der Experte. Um dies zu verhindern, werden Wildschutzmaßnahmen getroffen, indem die Bäume beispielsweise umzäunt werden.

Doch nicht nur Schäden durch Tiere gefährden den Zustand des Waldes, sondern auch der Klimawandel. „Dem Wald geht es immer schlechter. Es stirbt momentan mehr Holz, als nachwächst“, erklärt der Produktleiter für Waldinformation. Zwar gebe es Ecken, wo der Wald noch gut aussehe und die Bäume mit genügend Feuchtigkeit versorgt seien, diese seien aber rar. Die vielen abgestorbenen Bäume stellen besonders für Waldbesucher eine Gefahr dar. Denn Äste drohen herunterzukrachen und Bäume auseinanderzubrechen. „Es gab noch nie so viel Totholz im Wald wie gerade. Das Gefahrenpotenzial ist hoch“, sagt Lieschied. Doch das Totholz ist nicht nur schlecht. Es bietet kleinen Organismen, wie Insekten oder Pilzen, einen Lebensraum. Um diesen zu bewahren, wird für sie in speziell geschaffenen Refugien wissentlich Totholz angereichert.

i Der Totholzbestand in den Wäldern im Hunsrück ist aktuell so hoch wie nie. Hier ist liegendes Totholz in einem Buchenwald zu sehen. Markus Hoffmann/Landesforsten.RLP.de

Neben dem Klimawandel stellt auch der sogenannte „saure Regen“ eine Bedrohung für den Wald dar. Dieser sei in den vergangenen Jahren zwar etwas in den Hintergrund getreten, da weniger Schwefel in den Abgasen und somit auch in der Luft und im Niederschlag seien, es gebe ihn aber schon noch, betont der Experte. „Um den sauren Regen, der in den nächsten Jahren herunterkommt, zu neutralisieren, hat das Forstamt Simmern erst vor kurzer Zeit mit Hubschraubern Kohlensäure und Magnesium über den Wäldern verteilt“, erklärt der Förster.

Aber auch zum Thema Klimawandel haben sich die Forstämter im Hunsrück Gedanken gemacht und bereits konkrete Maßnahmen ergriffen, um den Zustand der heimischen Wälder zu verbessern. „Was der Klimawandel bewirkt hat, ist zu viel des Guten. Die Wiederbewaldung ist eine Herkulesaufgabe, die so noch nicht da gewesen ist“, betont Lieschied. Zum einen setzen die Waldexperten im Hunsrück darauf, sich bei der Neupflanzung von Bäumen auf bestimme Baumarten zu konzentrieren. Da die Altbestände, vorrangig Fichten, den Stürmen, der Hitze, aber auch den Schäden durch Borkenkäfer in den vergangenen Jahren nicht standhalten konnten, werden nun Arten gepflanzt, die robuster sind und auch dem Klimawandel trotzen. „Wir pflanzen Bäume, die aus wärmeren Herkunftsgebieten kommen, beispielsweise nördlich der Alpen. Das sind dann Esskastanien oder auch Akazien. Diese Arten haben sich bis jetzt bewährt“, sagt der Förster.

Zum anderen gibt es nur noch eine „Klumpenpflanzung“. Das bedeutet, dass die Bäume nur noch an bestimmten Plätzen („Klumpen“) gepflanzt werden und nicht mehr flächendeckend. Mit einem Kleingatter werden die Pflanzen vor der Beschädigung durch Tiere geschützt. „Auf den Flächen zwischen den Klumpen setzen wir auf natürliche Verjüngung. Das bedeutet, dass die Samen der heimischen Bäume, wie Eichen oder Birken, zu Boden fallen und sie dadurch von selbst wachsen“, erklärt der Experte.

Um auch den Bürgern die wichtige Rolle des Waldes näherzubringen, veranstalten die Forstämter im Hunsrück zudem zahlreiche Aktionen. Dazu gehören Waldbegehungen mit Themenschwerpunkten, Informationstage in Forstämtern, Waldführungen für Kinder oder auch Waldberitte.