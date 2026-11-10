Sie soll eine der fünf zentralen Spielstätten der Buga am Mittelrhein werden: Die Burg Rheinfels über St. Goar putzt sich dafür richtig raus – Buga-Gesellschaft und Stadt investieren 10,7 Millionen Euro. Wer was wofür zahlt.
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Die Erwartungen sind hoch. Die Bundesgartenschau soll nicht weniger als ein Motor für die regionale Wirtschaft und Infrastruktur sein. Dafür wird sich ordentlich rausgeputzt. Einer der wichtigsten Spielorte bei der Buga am Mittelrhein ist die Burg Rheinfels über St.