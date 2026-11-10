Burgruine blüht 2029 auf So viel kostet die Buga auf der Rheinfels Marta Fröhlich 10.11.2026, 13:00 Uhr

i Die Ruine der Burg Rheinfels ist schon jetzt ein Highlight am Mittelrhein. Zur Buga soll sie noch mal mehr rausgeputzt werden. Marta Fröhlich

Sie soll eine der fünf zentralen Spielstätten der Buga am Mittelrhein werden: Die Burg Rheinfels über St. Goar putzt sich dafür richtig raus – Buga-Gesellschaft und Stadt investieren 10,7 Millionen Euro. Wer was wofür zahlt.

Die Erwartungen sind hoch. Die Bundesgartenschau soll nicht weniger als ein Motor für die regionale Wirtschaft und Infrastruktur sein. Dafür wird sich ordentlich rausgeputzt. Einer der wichtigsten Spielorte bei der Buga am Mittelrhein ist die Burg Rheinfels über St.







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