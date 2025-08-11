Sonnenschein und Hitze sind nicht nur anstrengend für Mensch und Tier, sondern haben auch Auswirkungen auf das Grundwasser. Wie die aktuelle Lage im Rhein-Hunsrück-Kreis ist und wie er sich für künftige Hitzewellen wappnet:

Die Hitzetage in den vergangenen Wochen haben nicht nur Mensch und Tier belastet, sondern auch für eine schnelle Verdunstung des Wassers gesorgt. Zwischenzeitlich war es zwar etwas kühler, jetzt soll es aber wieder über 30 Grad heiß werden. Doch inwiefern beeinflussen die hohen Temperaturen auch das Grundwasser? Hat sich deswegen die Wasserqualität verschlechtert oder droht vielleicht sogar eine Wasserknappheit?

Noch habe die Hitze in diesem Sommer zu keiner Wasserknappheit in der Region geführt, sind sich Leif Lorscheider, Leiter der Verbandsgemeinde-Werke Simmern-Rheinböllen, und Hans Gerd Bongard, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg, einig. „Dennoch beobachten wir die Lage aufmerksam, da die lang anhaltenden Trockenphasen der vergangenen Jahre auch langfristig Spuren in den Wasserressourcen hinterlassen haben“, betont Lorscheider. Ein regenreicher Winter allein reiche nicht aus, um die Defizite der vergangenen Jahre vollständig auszugleichen. Denn die Grundwasserneubildung sei in den vergangenen Jahren stärker zurückgegangen.

Die Wasserqualität habe jedoch nicht unter den hohen Temperaturen gelitten. „Unsere regelmäßigen Kontrollen zeigen weiterhin einwandfreie Wasserqualität, die allen gesetzlichen Anforderungen entspricht“, sagt der Leiter der VG-Werke Simmern-Rheinbölllen. Da das Wasser überwiegend aus tieferen Grundwasserleitern gefördert wird, bleibe die Wasserqualität über einen längeren Zeitraum stabil. Deswegen gebe es auch bei hohen Temperaturen keinen Qualitätsverlust, ergänzt Bongard. Das bestätigt auch Steffen Liehr, Werkleiter vom Rhein-Hunsrück Wasser Zweckverband.

Um auch zukünftig eine sichere Wasserversorgung zu gewährleisten, planen einige Wasserversorger im nördlichen Rheinland-Pfalz einen Wasserverbund. „ Erste Maßnahmen dazu werden konkret umgesetzt, um bei Großstörungen einander Wasser liefern zu können“, erklärt Liehr. Dieser Verbund solle auch dazu dienen, große Absenkungen der Grundwasserspiegel in den eigenen Anlagen zu vermeiden, sagt Bongard.

„Zusätzlich erschließen wir im Soonwald gerade zwei neue Brunnen, die dazu beitragen, die Wasserversorgung auch in Zukunft sicherzustellen“, erklärt der Erste Beigeordnete der VG Kirchberg. Die Versorgungssicherheit solle besonders mit Blick auf die veränderten klimatischen Bedingungen nachhaltig gewährleistet werden. „Hier stehen die Optimierung von Versorgungsstrukturen sowie die effiziente Nutzung der Ressourcen im Fokus“, sagt Lorscheider.

Um Wasserknappheit vorzubeugen, haben Nachbarkreise wie zum Beispiel der Kreis Cochem-Zell eine Wasser-Ampel. Sie zeigt an, wie hoch die Trinkwasserverbrauchsmengen sind und ob die örtliche Wasserversorgung dadurch gefährdet ist. Der Rhein-Hunsrück-Kreis hat so etwas nicht. Den Wasserverbrauch habe man trotzdem im Blick. „ Wir weisen in unseren Wassersparappellen regelmäßig auf die aktuelle Lage hin und geben Empfehlungen zum bewussten Wasserverbrauch“, betont der Leiter der VG-Werke Simmern-Rheinböllen.