So sorgen Städte für Sicherheit auf Weihnachtsmärkten

Weihnachtsmärkte sollen eigentlich auf die besinnliche Zeit des Jahres einstimmen. Anschläge in den vergangenen Jahren haben das Sicherheitsgefühl dort jedoch getrübt. Wie beeinflussen solche Ereignisse die anstehenden Märkte im Rhein-Hunsrück-Kreis?
Im Jahr 2016 geschah es in Berlin, im vergangenen Jahr in Magdeburg: Die Weihnachtsmärkte der Städte wurden zum Ziel von Anschlägen. Mehrere Menschen starben. Deswegen haben auch die Städte im Rhein-Hunsrück-Kreis ihre Schutzmaßnahmen für die diesjährigen Weihnachtsmärkte entsprechend angepasst.