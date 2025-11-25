Adventszeit im Hunsrück So sorgen Städte für Sicherheit auf Weihnachtsmärkten 25.11.2025, 12:00 Uhr

Nach den Anschlägen auf Weihnachtsmärkte in den vergangenen Jahren setzen auch einige Städte im Rhein-Hunsrück-Kreis in diesem Jahr auf mobile Poller, um die Zufahrt zum Veranstaltungsgelände zu erschweren.

Weihnachtsmärkte sollen eigentlich auf die besinnliche Zeit des Jahres einstimmen. Anschläge in den vergangenen Jahren haben das Sicherheitsgefühl dort jedoch getrübt. Wie beeinflussen solche Ereignisse die anstehenden Märkte im Rhein-Hunsrück-Kreis?

Im Jahr 2016 geschah es in Berlin, im vergangenen Jahr in Magdeburg: Die Weihnachtsmärkte der Städte wurden zum Ziel von Anschlägen. Mehrere Menschen starben. Deswegen haben auch die Städte im Rhein-Hunsrück-Kreis ihre Schutzmaßnahmen für die diesjährigen Weihnachtsmärkte entsprechend angepasst.







