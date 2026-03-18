Kommunen arbeiten zusammen So sollen Volksfeste im Rhein-Hunsrück sicherer werden Philipp Lauer 18.03.2026, 20:00 Uhr

i Mit diesen Blöcken stellt die Verbandsgemeinde Kastellaun bislang den Zufahrtsschutz auf Veranstaltungen sicher. Die Betonblöcke zum Aufstellort zu bringen und nach dem Fest wieder einzulagern, ist eine der vielen Aufgaben der Mitarbeiter vom Bauhof der VG, Dennis Brodam (von links) und Tobias Henneberger. Philipp Lauer

Die Kommunen im Rhein-Hunsrück-Kreis wollen sich zusammen tun, um Volksfeste und andere Versammlungen vor Anschlägen mit Fahrzeugen zu schützen und sie somit sicherer zu machen.

Von der Kirmes bis zum großen Musikfestival: Spätestens seit den Anschlägen auf den Weihnachtsmarkt 2024 in Magdeburg sind Zufahrtssperren für Fahrzeuge an den Zugängen zu Volksfesten kaum noch wegzudenken. Mal werden sie mit großen Fahrzeugen umgesetzt – dann schwingen jedoch immer rechtliche und Haftungsfragen mit, außerdem fallen auch Personalkosten für den Fahrer an.







Artikel teilen

Artikel teilen