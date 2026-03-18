Die Kommunen im Rhein-Hunsrück-Kreis wollen sich zusammen tun, um Volksfeste und andere Versammlungen vor Anschlägen mit Fahrzeugen zu schützen und sie somit sicherer zu machen.
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Von der Kirmes bis zum großen Musikfestival: Spätestens seit den Anschlägen auf den Weihnachtsmarkt 2024 in Magdeburg sind Zufahrtssperren für Fahrzeuge an den Zugängen zu Volksfesten kaum noch wegzudenken. Mal werden sie mit großen Fahrzeugen umgesetzt – dann schwingen jedoch immer rechtliche und Haftungsfragen mit, außerdem fallen auch Personalkosten für den Fahrer an.