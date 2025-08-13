Ob Schinderhannes-Radweg, Geierlay-Runde oder Loreley-Radtour – für Radfahrer gibt es im Hunsrück zahlreiche Möglichkeiten, draußen unterwegs zu sein. Doch wie ist der Zustand der Wege? Und wo steht das Radverkehrskonzept des Kreises aktuell?

Wer gerne wandert oder Fahrrad fährt, ist im Hunsrück genau richtig. Die zahlreichen Wander- und Radwege bieten viele Möglichkeiten, an der frischen Luft aktiv zu sein. Doch welche Wege sind besonders beliebt? Und wie ist eigentlich ihr Zustand?

Mitte 2023 hat der Rhein-Hunsrück-Kreis ein Radverkehrskonzept beschlossen, um die Radrouten im Landkreis zu verbessern und das Radfahren attraktiver zu gestalten. Ergänzt wird das Konzept des Kreises durch eigene Radverkehrskonzepte der Verbandsgemeinden und der Stadt Boppard. Welche Wege stehen dabei im Fokus?

Drei Strecken ganz oben auf Prioritätenliste

Da das Konzept des Landkreises für die Umsetzung der im Konzept enthaltenen Baumaßnahmen keine Prioritäten enthielt, wurde zunächst eine Prioritätenliste erstellt, die im Oktober 2024 vom Kreistag beschlossen wurde. „Für diese baulichen Maßnahmen stimmt der Landkreis derzeit die Rahmenbedingungen ab, da er auf die notwendigen Wege – außer bei Kreisstraßen – keinen direkten Zugriff hat“, erklärt Carolin Grundel von der Kreisverwaltung auf Nachfrage. Die Wege verliefen häufig entlang von klassifizierten Straßen im Eigentum von Bund, Land und Kreis oder über Wirtschaftswege im Eigentum der Ortsgemeinden.

Die Prioritätenliste wurde nach folgenden Kriterien erstellt: Bedeutung für den Radverkehr, Attraktivität sowie Aufwand zur Umsetzung der Maßnahmen. Daraus ergab sich, dass drei Verbindungen ganz oben auf der Liste stehen und als Erstes angegangen werden sollen: Dazu gehört sowohl die Verbindung zwischen Kastellaun und Emmelshausen (Kosten von rund 2,59 Millionen Euro) als auch der Hunsrück-Mosel-Radweg zwischen Kastellaun und Kirchberg (Kosten von rund 1,01 Millionen Euro) sowie der Schinderhannes-Radweg zwischen Kirchberg und Simmern (Kosten von rund 1,87 Millionen Euro). Umgesetzt werden sollen die Ausbaumaßnahmen dieser Wege frühestens bis 2027.

Buga 2029 beeinflusst Ausbau der Radwege

„Die Umsetzung der Maßnahmen ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln des Landkreises im Rahmen der zukünftigen Haushaltspläne“, betont Grundel. Aktuell werde das vorhandene Radwegenetz im Hunsrück einer Qualitätssicherung unterzogen. Hierfür habe der Landkreis derzeit gemeinsam mit den zwei Nachbarlandkreisen Bad Kreuznach und Birkenfeld eine Ausschreibung zur Wartung der Radwege im Hunsrück veranlasst. Im Zuge dieser anstehenden Auftragsvergabe sollen vorhandene Mängel an der Beschilderung und an Wegen behoben werden, heißt es vonseiten der Kreisverwaltung. Für die Wege im Mittelrheintal wurde im Rahmen eines Landesauftrags in den Jahren 2022/23 bereits eine Mängelbeseitigung vorgenommen.

Da in vier Jahren die Bundesgartenschau (Buga) im Oberen Mittelrheintal ansteht, werden aktuell einige Wege beim Ausbau vorgezogen. Beim geplanten Parkplatz für Buga-Besucher in Wiebelsheim soll ein Anschluss an den Rheinradweg entstehen. „Damit sollen Besucher die Möglichkeit erhalten, mit dem Fahrrad beispielsweise zur Buga-Fläche auf der Burg Rheinfels nach St. Goar zu kommen“, sagt Grundel. Über den Rheinradweg und eine Verbindung nach Boppard auf die Hunsrückhöhe nach Buchholz soll es zudem die Möglichkeit einer Rundwegverbindung zurück nach Wiebelsheim geben.

Schinderhannes-Radweg und „Tour de Heimat“ durch den Soonwald sind besonders beliebt

Dass der Hunsrück mit seinen Radwegen sowohl Einheimischen als auch Gästen attraktive Möglichkeiten bietet, die Landschaft aktiv zu erleben, findet auch Kataharina Martini von der Hunsrück-Touristik. „Die Hunsrück-Nahe-Region verfügt insgesamt über ein sehr gut ausgebautes Netz an touristischen Radrouten“, betont die Touristikerin.

Besonders beliebt im Bereich Rennradfahren sei die „Tour de Heimat durch den Soonwald“, der „Schinderhannes-Radweg“ auf der ehemaligen Bahntrasse zwischen Simmern, Kastellaun und Emmelshausen und der „Geierlay-Radrundweg“ in der Verbandsgemeinde Kastellaun. Auch die „Loreley-Radtour“ der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein, die von Emmelshausen über St. Goar nach Boppard führt, sowie die Rundtour „Römer Ritter Klosterfrauen“ in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen kämen gut bei den Radfahrern an.

Touristiker: Bei Hunsrück-Radweg besteht besonderer Handlungsbedarf

Der Radtourismus stelle ein zukunftsweisendes Thema für die Region dar. „Seit 2021 verfolgen wir eine differenzierte Ansprache verschiedener Zielgruppen – von Genussradfahrenden und Radwandernden bis hin zu Rennrad-, Gravelbike- und Mountainbike-Enthusiasten“, betont Martini.

Aktuellen Handlungsbedarf sieht die Touristikerin beim Hunsrück-Radweg, dem Fernradweg von Saarburg an der Saar über die Höhen des Hunsrücks nach Bacharach am Rhein. Dort sei die Beschilderung mittlerweile in die Jahre gekommen. „ Langfristig ist aus unserer Sicht eine regelmäßige, flächendeckende Wartung und Instandhaltung – analog zu den Premiumwanderwegen – unabdingbar, um die hohe Qualität der Radinfrastruktur zu sichern“, sagt Martini. Aus Perspektive der Touristiker sollten die Förderprogramme des Landes und des Bundes den Schwerpunkt nicht nur auf den Neubau von Radwegen legen, sondern auch eine einfachere und schnellere Planung sowie Umsetzung für den Ausbau der Radwege zulassen.