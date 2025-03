So sollen die Plätze in Simmerns Innenstadt erstrahlen

Schlossplatz, Brühlplatz und die Fläche am alten Schwimmbad: In der Kreisstadt sollen mehrere Standorte in die Kur kommen. Dabei spielen Klimaschutz und Bürgerbeteiligung eine Rolle.

Mehr Struktur, mehr Grün, mehr Attraktivität: Fünf Plätze in der Simmerner Innenstadt sollen eine Aufwertung erhalten. Dazu hat Simone Pottinger von der Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann und Partner dem Stadtrat zuletzt vorgestellt, wie die Areale neu gestaltet werden könnten. Dabei warten die Standorte mit unterschiedlichen Voraussetzungen auf, die eine attraktive Umgestaltung erleichtern und genauso erschweren können.

Die Plätze an der Oberstraße entlang in der Kreisstadt Simmern sind von ihren markanten historischen Gebäuden wie Schloss, Stephanskirche und Schinderhannesturm umgeben, die ein Zusammenspiel in gewisser Weise bereits vorgeben, wie die Referentin erläutert. „Die bauliche Struktur verbindet diese Plätze ganz intuitiv, man läuft die Fußgängerzone hoch und runter, weil es von den Gebäuden so geführt wird“, erklärt Pottinger dazu. Zudem herrschen Blickbeziehungen zu den Bauwerken, was die Plätze attraktiver macht. Und das nützt unter anderem auch der Gastronomie, die häufig an den Plätzen vertreten ist; zudem fungieren die untersuchten Standorte als Treffpunkt und Eventlocation.

„Es soll ein Netzwerk in der Stadt entstehen, das die Grünflächen verknüpft.“

Simone Pottinger von der Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann und Partner

Künftig sollen sie neu gestaltet sein. Natürlich spielt dabei auch der Klimaschutz eine große Rolle. Daher möchte man die Verbindungen zwischen grünen Punkten – das können Bäume, Wiesen, Blumenbeete sein – stärken und neue solcher Flächen schaffen; auch Entsiegelung ist ein Thema. Damit soll man möglichen Hitzeperioden und Starkregenereignissen in den kommenden Jahren besser entgegentreten können. „Das Klima in Simmern wird mediterran“, blickt die Referentin voraus. Die Stadträume müssten entsprechend angepasst werden.

Ein wichtiger Aspekt des Gesamtkonzepts: Die öffentlichen Plätze sollen miteinander in Beziehung stehen. Dort, wo die Gebäudestruktur das nicht leisten kann, könnten (neue) Grünanlagen diese Verbindung leisten, wie Pottinger sinngemäß erklärt. „Es soll ein Netzwerk in der Stadt entstehen, das die Grünflächen verknüpft.“ Diese Verbindungen könnten etwa Alleen oder Pflanzkübel sein.

Wie könnte das konkret aussehen? Dazu ein Blick auf die einzelnen Plätze – inklusive aktueller Bestandsaufnahme. Der Schlossplatz wird zurzeit für den Markt, Events und Gastronomie genutzt, zudem sind rund ein Viertel der Fläche Parkplätze. Etwa 99 Prozent des Schlossplatzes sind versiegelt (17 Bäume, 6 Pflanztröge). „Die Symmetrie des Schlosses kann man in der Platzgestaltung aufnehmen“, sagt Pottinger. So könnte sich der städtische Grünzug gegenüber des Schlosses spiegeln, auch Bewegungsflächen und Wasserfontänen sind geplant. Heller Bodenbelag und Wasserspender sollen den Schlossplatz aufwerten, zugleich jedoch Parkflächen erhalten bleiben.

i So könnte der Simmerner Schlossplatz nach seiner Umgestaltung aussehen: Gegenüber des Schlosses (rot) spiegeln Grünzüge das Bauwerk, zudem sollen weitere Spiel- und Aufenthaltsflächen Einzug finden. Ingenieurgesellschaft Siekmann und Partner

Der Brühlplatz ist einer der zentralen Parkplätze in der Simmerner Innenstadt. Die Abstellmöglichkeiten für Fahrzeuge sollen erhalten bleiben – zudem schwebt der Ingenieurgesellschaft vor, die Grünanteile (etwa mit Stauden oder Bodendeckern begrünte Pflanzinseln) in Richtung Schloss zu stärken und Flächen zu entsiegeln. Zurzeit sind rund 80 Prozent versiegelt, 18 Bäume schmücken den Standort. Eine „intuitive Verbindung Richtung Schlossplatz“ ist das künftige Ziel.

Der Platz am ehemaligen Schwimmbad ist zurzeit eine Abriss- beziehungsweise Freifläche. Rund 50 Prozent neben der Hunsrückhalle sind versiegelt, etwa 25 Prozent ist Grünfläche. „Der Grünzug hat schon eine Struktur, die man mit neuen Kanten ergänzen kann“, erklärt Pottinger. Künftig könnte der Platz für Gastronomie und als Eventlocation attraktiv werden, neben den Parkplätzen sollen vielseitig nutzbare Grünflächen entstehen. Auch Bürogebäude könnten dort errichtet werden.

An der Bahnhofstraße umgeben verschiedene private Gebäude das Areal, die zu 100 Prozent versiegelt sind (acht Straßenbäume, Grün zur Bahnstrecke). Hier sieht das Konzept ein Parkhaus sowie eine gemeinschaftliche Nutzung des Standorts vor; zudem sollen die Grünflächen fortgeführt und weitere Bäume gepflanzt werden.

Auch einen Blick auf die Oberstraße haben die Ingenieure für die Neugestaltung geworfen. Dieser Standort ist geprägt von privaten Gebäuden, privaten Grünflächen, der Fußgängerzone sowie der Straße selbst. Rund 60 Prozent der Fläche sind versiegelt, etwa 40 Prozent Grünfläche, dazu kommen verschiedene Gehölze. Hier will man eine „städtische Grünfläche mit Aufenthaltsqualität“ schaffen, auch eine Fußwegeverbindung von der Oberstraße zum Schinderhannesturm ist geplant. Die vorgestellten Aufenthaltsbereiche tragen klangvolle Namen wie „Ort der Stille“, „Sitzen unter Rosen“ und „Den Turm im Blick“.

Bürger beteiligen sich an Online-Umfrage

Insgesamt 230 Menschen haben in einer Online-Umfrage geäußert, welche Erwartungen sie an öffentliche Flächen haben und wo sie großen Handlungsbedarf sehen. Zu den am häufigsten genannten Punkten zählen (Außen-)Gastronomie, Aufenthaltsflächen, Bepflanzungen, Sitzgelegenheiten und Fußgängerfreundlichkeit. In den freien Kommentaren wünschten sich die Simmerner außerdem unter anderem am Schlossplatz ein Schlosscafé, einen (Wasser-)Spielplatz und mehr Überdachung sowie in der Oberstraße mehr Grün. Für den Platz am alten Schwimmbad wurde ein Außenklassenzimmer für die Grundschule angeregt.