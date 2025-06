An Pfingsten ist Kirmes in Kastellaun: Auf dem Festgelände rund um den Marktplatz erwartet Besucher ein buntes Angebot an Fahrgeschäften, Musik, Speisen und Getränken. Die Stadt und Schausteller Werner Weeber haben die wichtigen Informationen.

Die Pfingstkirmes in Kastellaun lädt von Freitag, 6. Juni, bis Montag, 9. Juni, zu einem Besuch auf dem Festgelände rund um den Marktplatz ein. Die Stadt informiert zum Programm, und Schausteller Werner Weeber berichtet im Gespräch mit unserer Zeitung, was die kleinen und großen Gäste in diesem Jahr an Attraktionen erwartet.

Seit es in Kastellaun keinen Kirmesdienstag mehr gibt, startet das Fest mit einem Familiennachmittag am Freitag. Von 14 bis 18 Uhr gelten ermäßigte Preise für die Fahrgeschäfte. Um 19 Uhr findet der feierliche Fassanstich statt, und es wird Freibier ausgeschenkt – bei schlechtem Wetter im Festzelt. Sonntag und Montag lädt ab 11 Uhr ein Mittagstisch zum Kirmesessen mit Schnitzel und Kartoffelsalat. Auch die umliegende örtliche Gastronomie und Imbissstände auf dem Festgelände freuen sich auf die Kirmesgäste.

Livemusik gibt es von Freitag bis Sonntag ab 20 Uhr

Auf der Bühne vor der Kreissparkasse ist von Freitag bis Sonntag jeweils ab 20 Uhr für musikalische Unterhaltung gesorgt. Am Freitagabend spielen The Twins auf. Coverrockmusik mit Exit 45 steht am Samstag auf dem Programm. Die Musiker der Winehouse Family bringen am Sonntag einen Mix auf die Bühne, der von Klassikern der 80er und 90er über zeitlose Rock- und Pop-Hits bis hin zu groovigem Funk und gefühlvollem Soul reicht. „Die sechs erfahrenen Musikerinnen und Musiker aus dem Hunsrück und dem Naheland stehen für handgemachte Livemusik mit viel Herzblut“, heißt es auf der Internetseite der Band.

Der Bad Kreuznacher Schausteller Werner Weeber berichtet, auf welche Fahrgeschäfte und andere Vergnügungen sich die Besucher freuen dürfen. An Fahrgeschäften wird neben einem Autoscooter, eine Berg- und Talfahrt für Kinder und wie in den vergangenen Jahren für die wagemutigeren Besucher die Überschlagsschaukel X-Force angeboten. In einem Fahrsimulator lassen sich zum Beispiel wilde Achterbahnfahrten erleben, berichtet Weeber. An Spielgeschäften wird es einen Schießstand, Pfeilwerfen, Entenangeln und eine Verlosung geben. Nicht fehlen darf bei einem Besuch auf dem Rummelplatz ein Stand mit Zuckerwatte und anderen Spezialitäten wie gebrannten Mandeln oder der Imbiss mit einer breiten Palette an Spezialitäten vom Metzger. Die Fahrgeschäfte öffnen am Freitag um 14 Uhr, Samstag um 13 Uhr und am Pfingstsonntag wie am Pfingstmontag um 11 Uhr.

„Ich wünsche allen Besuchern ein fröhliches Miteinander und ein gut gelauntes schönes Pfingstwochenende in Kastellaun.“

Bürgermeister Christian Keimer

Seit Jahren gehört auch der Weinstand des Weinhauses Neumann fest zum Inventar bei Festen in Kastellaun. Weitere Getränkestände öffnen ebenso traditionell die Kastellauner Vereine. Kastellauns Stadt- und VG-Bürgermeister Christian Keimer lädt die Bürger in einem Grußwort zur Kirmes ein: „Ich wünsche allen Besuchern ein fröhliches Miteinander und ein gut gelauntes schönes Pfingstwochenende in Kastellaun.“

Die Schaustellerbetriebe beginnen am Mittwoch erstmals erst nach dem Wochenmarkt auf dem Marktplatz mit dem Aufbau der Kirmes. „Das wird eine große logistische Herausforderung auf engstem Raum und mit großem Zeitdruck. Aber wir kriegen das hin“, ist Weeber optimistisch.