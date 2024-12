Cabriodach soll Hingucker sein So sieht das geplante Schwimmbad in Kastellaun aus 20.12.2024, 11:30 Uhr

i Hallenbad mit Freibadgefühl: Dank des ausziehbaren Cabriodachs soll im Sommer die Sonne ins Schwimmbad scheinen können. Ein Windsensor auf dem Dach soll verhindern, dass es bei Böen beschädigt wird. Krieger Architekten

Freibad oder Hallenbad? Beides – das soll das neue geplante Aquafit in der Burgstadt dank eines ausziehbaren Dachs vereinen. Rund 21 Millionen Euro kostet das Projekt, das unter anderem ein weiteres Becken und eine Terrasse bieten soll.

Schwimmen ist gesund, und das im Winter wie im Sommer. Während das Hallenbad als solches seine Badegäste vor niedrigeren Temperaturen schützt, verwöhnt das Freibad in der Jahresmitte seine Wasserratten mit Sonne. Das geplante neue Schwimmbad in Kastellaun will beide Vorteile vereinen: Dank eines Cabriodachs wird aus dem Hallenbad in wenigen Minuten ein Freibad.

