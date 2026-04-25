Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
So sehen glückliche Tiere aus
Der Lebenshof "Ein bisschen Wärme" in Kirchberg im Hunsrück beherbergt neben Rindern, Hühnern und Schweinen auch Schafe.
Der Lebenshof "Ein bisschen Wärme" in Kirchberg im Hunsrück beherbergt neben Rindern, Hühnern und Schweinen auch Schafe.
Kevin Rühle

Können Tiere eigentlich lächeln? Viele würden diese Frage bejahen – ich selbst habe es noch nicht bewusst erlebt. Doch wie zeigen Tiere dann, dass sie glücklich sind? Die Antwort darauf findet sich auf dem Lebenshof in Kirchberg.

Lesezeit 1 Minute
Wie sieht eigentlich ein glückliches Tier aus? Diese Frage habe ich mir schon oft gestellt. Tiere können immerhin nicht bewusst lächeln und so ihre Freude zum Ausdruck bringen. Beim Lebenshof „Ein bisschen Wärme“ in Kirchberg braucht es jedoch auch kein Lächeln, um den Gemütszustand der Tiere zu deuten.

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