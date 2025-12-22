Funkelndes Lichtermeer So schön ist Weihnachten im Tierpark Rheinböllen Werner Dupuis 22.12.2025, 18:00 Uhr

i Acht verschiedene Lichtbereiche können die Besucher auf dem 1,8 Kilometer langen Rundweg bei einem Spaziergang im weihnachtlichen Tierpark Rheinböllen erkunden. Werner Dupuis

Zur Weihnachtszeit und darüber hinaus hat sich der Tierpark Rheinböllen etwas besonderes einfallen lassen: Nicht nur „Weihnachten im Park“, auch „Lichter im Park“ gibt es derzeit zu bewundern. Von einem mystischen funkelnden Gang durch die Natur.

Eintauchen in Licht und Natur, das verspricht der Tierpark Rheinböllen mit seinen „Lichtern im Park“. Bis Ende Januar 2026 ist der Park in den Abendstunden eingetaucht in ein funkelndes Lichtermeer. Auf einer 1,8 Kilometer langen Runde können die Besucher auf eine mystische Entdeckungstour gehen.







