Die Landschaft ist weiß So schön ist der Wintereinbruch im Rhein-Hunsrück-Kreis Marc Schenten 04.01.2026, 17:00 Uhr

i Winterabend im Rhein-Hunsrück-Kreis mit Blick auf Windräder im Sonnenuntergang. Marc Schenten

Leichte Flocken und eine geschlossene Schneedecke: Auch im Rhein-Hunsrück-Kreis hat der Winter Einzug gehalten. Dabei präsentiert er sich von seiner besten Seite.

Der Winter hat den Rhein-Hunsrück-Kreis fest im Griff – und zeigt sich von seiner schönsten Seite. Rund um Kastellaun hat eine dünne, aber geschlossene Schneedecke Felder, Wälder und Wege in eine ruhige Winterlandschaft verwandelt. Raureif an Bäumen, klare Sicht bis zum Horizont und sanfte Pastelltöne beim Sonnenauf- und -untergang prägen das Bild.







