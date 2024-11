Am Beispiel der Stadt Boppard So schädigt wilder Müll die Umwelt und die Gemeinschaft 26.11.2024, 19:00 Uhr

i Wild entsorgter Müll, wie hier in der Bopparder Rheinallee, ist kein Kavaliersdelikt, sondern kann ein empfindliches Bußgeld nach sich ziehen. Stadt Boppard/Denise Bergfeld

Wer seinen Müll illegal entsorgt, dem drohen teils empfindliche Bußgelder. Lässt sich der Verursacher aber nicht ermitteln, dann trägt die Allgemeinheit die Kosten. Im Rhein-Hunsrück-Kreis geht es um eine fünfstellige Summe.

Ein gelber Sack mit Verpackungsmüll, ein Regenschirm, eine Ladung Sägespäne: Immer wieder kommt es zu illegalen Müllablagerungen an öffentlichen Straßen und Plätzen in Boppard. Darüber berichtet die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Und sie erklärt: Dadurch werden die Umwelt und die Gemeinschaft belastet.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen