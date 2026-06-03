VG Simmern-Rheinböllen So lösen die Grundschulen das Garderobenproblem Annalena Bischoff 03.06.2026, 18:00 Uhr

i Die Kinder der Grundschule Argenthal müssen ihre Jacken und Schulranzen nun im Klassenraum aufhängen. Grund dafür sind Brandschutzvorgaben. Werner Dupuis

Garderoben, Jacken und Schließfächer gelten auf Rettungswegen als Brandlasten. Deshalb mussten sie an einigen Grundschulen der VG Simmern-Rheinböllen aus Fluren und Treppenhäusern verschwinden. Welche Lösungen die Schulen gefunden haben.

Jacken und Schulranzen statt freie Fluchtwege: Brandschutzvorgaben haben an mehreren Grundschulen der Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen für organisatorische Herausforderungen gesorgt. Bei Gefahrenverhütungsschauen wiesen die zuständigen Stellen des Rhein-Hunsrück-Kreises darauf hin, dass Garderoben, Kleidung und Schließfächer in notwendigen Treppenräumen sogenannte Brandlasten darstellen und dort deshalb nicht zulässig sind.







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