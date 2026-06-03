Garderoben, Jacken und Schließfächer gelten auf Rettungswegen als Brandlasten. Deshalb mussten sie an einigen Grundschulen der VG Simmern-Rheinböllen aus Fluren und Treppenhäusern verschwinden. Welche Lösungen die Schulen gefunden haben.
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Jacken und Schulranzen statt freie Fluchtwege: Brandschutzvorgaben haben an mehreren Grundschulen der Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen für organisatorische Herausforderungen gesorgt. Bei Gefahrenverhütungsschauen wiesen die zuständigen Stellen des Rhein-Hunsrück-Kreises darauf hin, dass Garderoben, Kleidung und Schließfächer in notwendigen Treppenräumen sogenannte Brandlasten darstellen und dort deshalb nicht zulässig sind.