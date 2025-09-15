Eine besondere Mischung aus Festtagsstimmung und Gemütlichkeit macht den Kunsthandwerkermarkt in Schlierschied zu etwas Besonderem. Das haben die Macher nun einmal mehr unter Beweis gestellt.

Sonnenschein, ein lebendiges Dorf und ein buntes Programm – der Kunsthandwerkermarkt in Schlierschied hat am Sonntag wieder gezeigt, wie viel Herzblut und Kreativität in dieser kleinen Hunsrückgemeinde stecken. Schon am Vormittag füllten sich die Gassen, Wiesen und Plätze mit Besucherinnen und Besuchern, die Sonne strahlte zwischen ein paar Wolken hindurch, der Wind wehte durch das Dorf. Es herrschte die besondere Mischung aus Festtagsstimmung und gemütlichem Bummeln, die den Schlierschieder Markt auszeichnet.

Rund um das Gemeindehaus, entlang der Fachwerkhäuser und bis hin zur Keramikwerkstatt, hatten Kunsthandwerker ihre Stände aufgebaut. Das Angebot war vielfältig. Keramikschalen, filigraner Schmuck, handgeschmiedete Metallarbeiten, liebevoll gefilzte Accessoires, bunte Stoffarbeiten und originelle Holzobjekte – für Liebhaber von traditionellem Handwerk und kreativen Ideen gab es an fast jedem Stand etwas zu entdecken. Viele Aussteller ließen sich bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen, erklärten geduldig ihre Techniken und kamen mit den Gästen ins Gespräch. Diese persönliche Nähe macht den Markt zu etwas Besonderem.

i Auf dem Kunsthandwerkermarkt in Schlierschied gab es viel zu entdecken. Marc Schenten

Das Rahmenprogramm zog Klein und Groß gleichermaßen in seinen Bann. Das Puppentheater Topps brachte mit dem Stück „Der verrückte Obstkarren“ Kinder zum Lachen und Eltern zum Schmunzeln. Wenig später zog der Gaukler Hubertus zu Putlitz das Publikum mit Jonglage, Einradkunst und Akrobatik in seinen Bann – lautes Staunen und Applaus begleiteten seine Auftritte. Auch die Tanzgruppe Peanuts aus Mengerschied begeisterte mit viel Schwung und Energie, sie riss die Zuschauer regelrecht mit. Wer es etwas ruhiger wollte, konnte in der evangelischen Kirche der Lesung von Leona Riemann lauschen, die in „Kultur in Natur“ Geschichten aus dem Hunsrück erzählte – eine Gelegenheit, innezuhalten und regionale Literatur zu genießen.

i Der Kunsthandwerkermarkt in Schlierschied zeichnet sich durch sein besonderes Flair aus. Marc Schenten

Musikalisch spannte sich der Bogen über den ganzen Tag: Die Coverband Bluesdoor eröffnete mittags mit Blues- und Rockklassikern und brachte die Besucher in Stimmung, später übernahm Wasabi mit internationalem Flair – kraftvoller Gesang und virtuoses Spiel sorgten für Festivalatmosphäre. Überall im Ort bildeten sich kleine Gruppen von Gästen, die bei Kaffee, Kuchen oder einer herzhaften Mahlzeit der Musik lauschten, Kinder spielten auf den Wiesen, und an vielen Tischen kam man mit Fremden ins Gespräch.

Die Dorfgemeinschaft hatte wie in den Vorjahren für die Bewirtung gesorgt. Ob frisch gebackener Kuchen in allen Variationen, regionale Spezialitäten wie deftige „Gequellte“ oder ein Glas Hunsrücker Wein – die kulinarische Vielfalt passte perfekt zum künstlerischen Angebot. Der Duft von Holzofenbrot und Bratwurst mischte sich mit dem Klang der Musik und der ausgelassenen Stimmung.

i Auf dem Kunsthandwerkermarkt in Schlierschied gab es viel zu entdecken. Marc Schenten

Bemerkenswert bleibt, wie sehr das ganze Dorf hinter der Veranstaltung steht: Viele freiwillige Helfer packten mit an, sorgten für Parkplätze, Wegweisung und ein reibungsloses Zusammenspiel von Programm und Markt. Schon Tage vorher wurden Garagen, Scheunen und Gärten hergerichtet, damit die Gäste willkommen geheißen werden konnten. Der Markt ist damit nicht nur Schaufenster für Kunst und Kultur, sondern auch ein lebendiges Zeichen gelebter Gemeinschaft.

i Auch Musik gehört beim Kunsthandwerkermarkt in Schlierschied dazu. Marc Schenten

Am späten Nachmittag, als die letzten Sonnenstrahlen das Dorf in warmes Licht tauchten und die Band auf der Bühne ihre letzten Akkorde spielte, war klar: „Die Kunst ist zwar nicht das Brot, wohl aber der Wein des Lebens“ – das Zitat von Jean Paul, das die Veranstalter über das Programmheft gestellt hatten, schien an diesem Tag besonders passend. Und so war der Kunsthandwerkermarkt in Schlierschied einmal mehr ein Beweis dafür, dass sich Tradition, Kreativität und Gemeinschaft zu einem gelungenen Fest verbinden können.