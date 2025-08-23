Nun ist die erste Woche nach den Schulferien schon vorbei. Hinter vielen Schülerinnen und Schülern im Rhein-Hunsrück-Kreis und ihren Eltern dürften einige Tage mit starken Gefühlen liegen. Am Wochenende ist Zeit zum Verschnaufen.

Ziemlich genau sechs Wochen ist es her, da ging es an dieser Stelle schon einmal um ein Gefühl: um das Zeitgefühl dafür, ob 42 Tage – also sechs Wochen Ferien – ein langer oder kurzer Zeitraum sind. Anlass war dazu nicht direkt der Ferienbeginn – denn der lag zu diesem Zeitpunkt schon eine Woche zurück. Vielmehr mein Eindruck, wie schnell die ersten Tage der schulfreien Zeit damals schon ins Land gegangen waren. Nun geht es mir mit der ersten Schulwoche ähnlich. Rückblickend hat sich an dem Fazit wenig geändert: Die Wahrnehmung, wie schnell Zeit vergeht, ändert sich im Lauf des Lebens. Heute würde ich noch ergänzen wollen: mehrfach, manchmal sogar binnen eines Tages.

Hinter vielen Schülerinnen und Schülern im Rhein-Hunsrück-Kreis und ihren Eltern dürfte eine Woche mit so manch starkem Gefühl liegen. Dabei gab es neben der Freude darauf, (wieder) zur Schule zu gehen, zu lernen, Freunde und Lehrer wiederzutreffen, sicher auch so manche Schwankung im Zeitempfinden. Die Uhrzeit, zu der der Wecker nun jeden Morgen klingelt, hat manch einer als arg früh empfunden. Hoffentlich hatten die meisten Buskinder ein gutes Gefühl für das Timing, wann ihr Schulbus abfährt – und die Busfahrer etwas Nachsehen mit ihren jungen Fahrgästen, die sich erst (wieder) an den Fahrplan gewöhnen müssen.

Gewöhnen muss sich sicher auch so manches (Groß-)Elternteil an das Gefühl, die neu eingeschulten Schulkinder loszulassen. Daran, dass sich die Zeit, bis man sie bei der Rückkehr nach Hause fragen kann, wie es in der Schule war, manchmal doch arg zieht. Daran, dass von der gemeinsamen Freizeit am Nachmittag nun auch ein Zeitraum für das Erledigen der Hausaufgaben eingeplant werden sollte. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine gute Zeit!