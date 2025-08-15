Weizen, Gerste, Roggen, Raps – im Rhein-Hunsrück-Kreis wird in diesen Tagen die Ernte eingefahren. Wie gut der Ertrag ausfällt, verrät Bastian Faust, der Vorsitzende des Bauern- und Winzerverbandes Rhein-Hunsrück.

Wie leer geräumt erscheinen zurzeit weite Teile der Hunsrücker Agrarlandschaft. Nur noch vereinzelte Getreidefelder stehen auf dem Halm. Die Getreideernte 2025 ist so gut wie abgeschlossen, die Mähdrescher sind abgezogen. Bastian Faust, Vorsitzender des Bauern- und Winzerverbandes Rhein-Hunsrück, zieht eine durchwachsene erste Bilanz.

Es sei keine „Überflieger-Ernte“ gewesen, sagt Faust, aber sowohl mit der Quantität als auch mit der Qualität sei er zufrieden. Probleme mache allerdings die Vermarktung angesichts niedriger Preise und eines großen Angebotes auf den internationalen Märkten. Wer überwiegend für die Nutzung im eigenen Betrieb produziert, sei davon weniger betroffen.

Getreideernte begann vielversprechend

Bereits in den letzten Junitagen drehten die ersten Mähdrescher auf den heimischen Feldern ihre Runden. Bei sommerlichen Temperaturen wurde die Wintergerste ohne Hektik in einer sehr guten Qualität und in ausreichender Menge unter Dach und Fach gebracht.

Für Faust, der in Niederweiler mit seiner Familie den Hof im Adelborn bewirtschaftet, war es ein vielversprechender Auftakt. Rund 470 Hektar Land bearbeitet er rund um den Idarkopf. Auf 350 Hektar wird Getreide und Mais angebaut, 120 Hektar werden als Grünland genutzt. In offenen Laufställen stehen 200 Milchkühe sowie 120 Kälber und Rinder. In einer Biogasanlage wird Energie zum eigenen Verbrauch und zur Einspeisung ins Stromnetz erzeugt.

i Die Getreideernte ist im Hunsrück so gut wie abgeschlossen. Letzte Felder, wie auf unserem Foto bei Niedersohren, wurden in diesen Tagen gemäht. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Von einer anhaltenden Regenperiode ab Mitte Juli wurde die Ernte massiv ausgebremst, Faust und seine Berufskollegen wurden auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Durch den Regen stieg das Risiko von Auswuchs und Pilzbefall vor allem beim Winterweizen – mit der Konsequenz, dass die Körner nicht mehr als Brotgetreide vermarktet und in den Mühlen zu hochwertigem Mehl gemahlen werden konnten, sondern als Futter im Trog oder als Substrat in der Biogasanlage landeten.

Doch der Sommer kam Ende Juli zurück, die heimischen Landwirte konnten, nachdem die Felder abgetrocknet waren, eine befriedigende Getreideernte einfahren. Sommergerste, Sommerweizen, Triticale – eine robuste Mischung aus Roggen und Weizen, die als Futtergetreide genutzt wird –, Roggen und Hafer als Nischenprodukte standen ebenfalls gut auf dem Halm. Den Erwartungen entsprach die Rapsernte. Der Ertrag erfüllte sowohl vom Öl-Anteil als auch von der Quantität her die Erwartungen.

Klimawandel begünstigt Erbsen und Zuckerrüben

Die Sommergerste, unverzichtbar bei der Bierherstellung und lange Zeit das Paradegetreide der Hunsrücker Landwirtschaft, das stets gute Preise erzielte, leidet unter den Klimaveränderungen und verliert an Bedeutung. Wegen nicht erfüllbaren Qualitätsstandards kann sie häufig nur noch mit Preisabschlägen als Futtergetreide vermarktet werden. Gewinner des Klimawandels sind dagegen Erbsen und Zuckerrüben, die auf Hunsrücker Feldern mit guten Ergebnissen vermehrt angebaut werden.

Als sehr gut klassifiziert Faust die Produktion von Grassilage als Grundfutter in der Milchwirtschaft. Dank der regelmäßigen Niederschläge wuchs das Gras auf den Wiesen heuer so üppig wie schon Jahre nicht mehr. In den kommenden Tagen erwartet er den vierten Schnitt. Die Futtersilos sind schon jetzt prallvoll. Vorzüglich steht auch der Mais auf den Feldern. Er wird sowohl als hochwertiges Kraftfutter als auch als Energielieferant beim Biogas genutzt. Dessen Ernte beginnt Ende September und geht bis in den Oktober.

i 650 dieser dicken Strohballen benötigt Faust pro Jahr zum Ausstreuen in seinen Laufställen für die Milchkühe, Rinder und Kälber. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Der Kreisvorsitzende hadert jedoch mit staatlich vorgegebenen Restriktionen und einer permanent wachsenden Bürokratie für die Betriebe, schildert er. Ein Dorn im Auge seien ihm und vielen seiner Kollegen die von der EU vorgeschriebenen Einschränkungen bei der Düngung und dem Pflanzenschutz. Ein weiterer Stimmungsdämpfer sei das niedrige Niveau der Erzeugerpreise beim Getreide, dem ständig steigende Produktionskosten gegenüberstünden. Turbulenzen auf dem Weltmarkt, Zölle und internationale Handelsbeschränkungen kämen erschwerend dazu. Niemals resignierend, hofft Faust aber auf eine Steigerung des Preisniveaus in den kommenden Wochen und Monaten.