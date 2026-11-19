Winterkonzept am Loreleyblick So kommt Maria Alms Hüttenflair bei den Gästen an Monika Pradelok 19.11.2026, 12:00 Uhr

i Michéle Ripp und Niklas Melchior haben den Loreleyblick Maria Ruh in Urbar in eine winterliche Alm verwandelt. Bei der Eröffnung begrüßten die beiden rund 250 Gäste. Monika Pradelok

Wie verändert sich der Alltag, wenn aus einem klassischen Ausflugslokal eine Erlebnisgastronomie wird? Michéle Ripp und Niklas Melchior berichten, was bei der Maria Alm bereits gut funktioniert und wo sie nach den ersten Tagen noch nachjustieren.

Trachten statt Alltagskleidung, Alphornklänge und überall kleine Details, die an eine Berghütte erinnern: Bei der Eröffnung der Maria Alm am Loreleyblick Maria Ruh in Urbar ist ordentlich Leben eingekehrt. Rund 250 Gäste haben Michéle Ripp und Niklas Melchior an diesem Abend begrüßt, wie sie auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilen.







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