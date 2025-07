So kommen Musikfans zur Lott und zur Nature One

Mehrere Tausend Besucher werden auf dem Lott-Festival bei Raversbeuren und auf dem Techno-Spektakel Nature One bei Kastellaun erwartet. Viele Straßen in der Region sind wegen Reparaturarbeiten gesperrt, da ist guter Rat bei der Anreise teuer.

Das kleine Raversbeuren und die Burgstadt Kastellaun – beide im schönen Hunsrück gelegen – werden am Wochenende 1. bis 3. August wieder zum Mekka Tausender Musikfreunde. So unterschiedlich die Stilrichtungen der beiden Musikveranstaltungen auch sind, eins haben sie gemein: Zunächst muss einmal die Anreise bewältigt werden. Und die hat es in diesem Jahr in sich, sind doch rund um beide Festivalstandorte zahlreiche Straßen wegen Renovierungsarbeiten gesperrt.

Das Lott-Festival ist von Straßensperrungen relativ wenig betroffen, sodass die Anreise nach Raversbeuren – im Norden des Flughafens Hahn gelegen – recht unproblematisch verlaufen sollte. Von der Mosel (Großraum Bernkastel-Kues) aus gelangt man am bequemsten über die Bundesstraße 50 zum Hahn und von dort nach Raversbeuren, auch wenn bei Zeltingen-Rachtig noch bis Ende September Bauarbeiten durchgeführt werden, weil dort eine neue Fahrspur eingezogen wird. Wer aus Richtung Piesport die Mosel hinabfährt, sollte spätestens in Mülheim an der Mosel rechts auf die L158 abbiegen und über Monzelfeld bis Kommen zur B50 fahren, denn die B53 ist von der Kreuzung zur L158 und der Straße „Am Ring“ in Andel voll gesperrt. Eine vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) empfohlene Umleitung über Lieser auf der anderen Moselseite ist keine wirkliche Alternative für Lott-Fahrer.

i An der Zufahrt zum Campinggelände in Hasselbach stand der Verkehr nicht selten still – wie auf unserem Archivfoto zu sehen ist. Thomas Torkler

Blöd ist auch, dass derzeit die B50 in Höhe der Ortschaft Wahlenau zwischen der Landesstraße L190 und der Kreisstraße K77 eine neue Deckschicht erhält und deswegen voll gesperrt ist. Dies betrifft Autofahrer, die aus westlicher Richtung kommen. Die ausgeschilderte Umleitung über Hirschfeld und Wahlenau ist allerdings ein Umweg, kürzer wäre es, gleich links nach Irmenach und von dort über Lötzbeuren nach Raversbeuren zu fahren. Autofahrer, die aus östlicher Richtung über die Bundesstraße 50 zum Hahn kommen, betrifft dies nicht.

Mehr Besucher als zur Lott – dort sind es rund 8000 – werden bei der Nature One bei Kastellaun erwartet. Mit 65.000 Technofans wird gerechnet. Um den An- und Abreiseverkehr besser regulieren zu können, sind folgende Straßensperrungen bereits angekündigt worden: die L225 zwischen Hasselbach und B327 seit vergangenem Donnerstag noch bis Freitag, 8. August, die L108 zwischen Hasselbach und Kastellaun von Mittwoch, 30. Juli, bis Sonntag, 3. August, die K22 von Hasselbach nach Wüschheim am Donnerstag, 31. Juli, die K22 von Wüschheim nach Hasselbach am Sonntag, 3. August, sowie die K23 von Hundheim zur L225 noch bis Sonntag, 3. August.

i Rund um Kastellaun ist bei der Anreise zur Nature One mit stockendem Verkehr oder auch mit Staus zu rechnen. Thomas Torkler

Die Nature-One-Veranstalter raten Besuchern, die aus dem Süden anreisen, die A61 bis zur Abfahrt Rheinböllen (Nummer 45) zu nehmen, über die B50 bis Simmern zu fahren, dort rechts abzubiegen und über Laubach Kastellaun anzusteuern. Wer aus dem Norden zur Nature One kommt, sollte ebenfalls die A61 nehmen und bei Pfalzfeld (Nummer 43) abfahren. „Ab der Autobahnausfahrt unbedingt an die Veranstaltungsbeschilderung halten.Navigationsgeräte führen ab dort nicht mehr am schnellsten ans Ziel“, sagen die Organisatoren. Es empfiehlt sich nicht, die Autobahn schon vorher – etwa bei Emmelshausen – zu verlassen, denn die B327, die von dort in Richtung Kastellaun führt, ist bei Niedert komplett gesperrt. Auch dort müssen Umwege in Kauf genommen werden. Besucher, die aus nordwestlicher Richtung zur ehemaligen Raketenbasis Pydna fahren wollen, nehmen am besten in Zell die B421, fahren hinter Panzweiler geradeaus weiter auf der L226 bis zum Blümlingshof zur Abzweigung auf die B327. Von dort sind es nur noch wenige Kilometer bis Kastellaun. Auch dort gilt: unbedingt der Beschilderung folgen.

Die Polizei weist außerdem darauf hin, dass bei der An- und auch bei der Abreise zahlreiche Fahrzeuge kontrolliert werden. Ein Polizeisprecher betont: „Bei allem Partyspaß liegt uns eine Sache sehr am Herzen: Bitte keinen Alkohol und keine Drogen am Steuer!“ Wer berauscht Auto fahre, setze damit sich und alle anderen großen Gefahren aus. In einem Polizeihinweis heißt es: „Denkt mal darüber nach, welch unermessliches Leid ihr bei einem Unfall im Rausch anderen und euch selbst antun könnt. Also: Wer fährt, ist nüchtern und ohne Alkohol-/Drogeneinfluss. Auf dem Campingplatz könnt ihr bleiben, bis ihr ausgeruht, fit und nüchtern seid – wenn ihr möchtet, sogar bis Montagabend 18 Uhr.“

i Zoll und Polizei sind bei einer frührere Ausgabe der Nature One an der B327 in Kastellaun an einer großen Kontrollstelle im Einsatz. Auch in diesem Jahr müsse wieder vermehrt mit Kontrollen gerechnet werden, teilt die Polizei mit. Thomas Torkler

Man kann darüber hinaus auch mit der Bahn bis zum Koblenzer Hauptbahnhof fahren. Von dort gibt es einen Nonstop- Bustransfer direkt zum Festival- und Campinggelände. Die Busse fahren mehrmals stündlich, die Fahrtzeit beträgt circa 45 Minuten. Damit alles reibungslos läuft und niemand lange warten muss, kann man sich vorab einen Zeitslot für die Anreise mit dem Bus buchen – direkt am Bus oder auf der Internetseite der Veranstalter. Und wer mit dem Flugzeug auf dem Flugplatz Hahn ankommt, kann sich ein Taxi bestellen. In 15 Minuten ist damit die Nature One erreicht.

Weitere Infos zu den Festivals gibt es unter www.nature-one.de und www.lott-festival.de