Ein Blick ins Archiv So kam es zum Aus für die Autobahnpolizei Emmelshausen Hilko Röttgers 16.07.2026, 17:30 Uhr

i Am 2. Mai 2022 wurde das Bürogebäude der Polizeiautobahnstation Emmelshausen geschlossen. Suzanne Breitbach

Eine Station für die Autobahnpolizei im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es seit Jahren nicht mehr. Nun möchte sich die Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein für einen neuen Standort einsetzen. Aber wie kam es eigentlich zum Aus für die alte Station?

Seit etwas mehr als vier Jahren ist die Polizeiautobahnstation Emmelshausen Geschichte. Das Aus für den Standort war seinerzeit eine politische Entscheidung. Und eine mit längerer Vorgeschichte, wie ein Blick ins Archiv zeigt.Schon vor 15 Jahren, im Juni 2011, wurden erste Pläne der damaligen rheinland-pfälzischen Landesregierung bekannt, dass fünf Autobahnpolizeistationen im Land dichtmachen sollen.







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