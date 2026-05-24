Mit Neubauten, Sanierungen und hohen Investitionen stellt die VG Kirchberg ihre Kitalandschaft für die Zukunft auf. Unsere Zeitung blickt hinter die Arbeit des Kita-Zweckverbands und auf die nächsten Projekte.
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Neubau in Kappel, Spatenstich in Kirchberg, Sanierungen in Sohren und neue Plätze für Kinder unter drei Jahren: In der Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg bewegt sich derzeit vieles im Bereich der Kindertagesstätten. Seit Anfang 2024 bündelt der Kita-Zweckverband Verantwortung, Personal und Bauprojekte – mit dem Ziel, die Kitas der VG für die Zukunft rüsten.