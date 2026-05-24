Kita-Zweckverband im Fokus So investiert die VG Kirchberg in ihre Kitas Annalena Bischoff 24.05.2026, 15:00 Uhr

i Von links: Kai Gerhard-Wüllenwerber (Betriebsführung), Claudia Kunz (Personalführung) und Peter Müller (Vorsitzender) sind überzeugt vom Kita-Zweckverband in der Verbandsgemeinde Kirchberg. Annalena Bischoff

Mit Neubauten, Sanierungen und hohen Investitionen stellt die VG Kirchberg ihre Kitalandschaft für die Zukunft auf. Unsere Zeitung blickt hinter die Arbeit des Kita-Zweckverbands und auf die nächsten Projekte.

Neubau in Kappel, Spatenstich in Kirchberg, Sanierungen in Sohren und neue Plätze für Kinder unter drei Jahren: In der Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg bewegt sich derzeit vieles im Bereich der Kindertagesstätten. Seit Anfang 2024 bündelt der Kita-Zweckverband Verantwortung, Personal und Bauprojekte – mit dem Ziel, die Kitas der VG für die Zukunft rüsten.







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